مزايا جديدة من "جوجل" لمستخدمي تطبيقها للترجمة... تعرف عليها

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية عن تحديث جديد لتطبيقها المتخصص في الترجمة "جوجل ترانسليت" مشيرة إلى أن التحديث يضيف ميزتين جديدتين للتطبيق.
وأوضحت جوجل أن التحديث يضيف ميزة ترجمة المحادثات الفورية وميزة ممارسة اللغة المخصصة.
وأشارت جوجل إلى أنه "باستخدام قدرات التفكير المتطور والوسائط المتعددة لنماذج جيميني، نضيف ميزتين جديدتين إلى تطبيق الترجمة للمساعدة في المحادثات الفورية وتعلم اللغة".
وتابعت قائلة إن تطبيق "جوجل للترجمة" المحدث يدعم ميزة المحادثات الفورية ثنائية الاتجاه بأكثر من 70 لغة، بما في ذلك العربية والفرنسية والهندية والكورية والإسبانية والتاميلية، مع ترجمة صوتية وترجمة على الشاشة.
ويمكن للمستخدم تجربة التطبيق، عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- افتح تطبيق الترجمة لنظامي التشغيل أندرويد أو "آي أو إس" على هواتف "آيفون".
- انقر على "الترجمة الفورية"، ثم حدد اللغات التي تريد ترجمتها وابدأ بالتحدث.
- ستتم قراءة الترجمة بصوت عالٍ مع نص مكتوب على الشاشة لكلا اللغتين على جهازك.
وتتوفر هذه الميزات الجديدة للترجمة المباشرة ابتداءً من اليوم للمستخدمين في الولايات المتحدة والهند والمكسيك، وتستخدم تقنية التعرف على الكلام المتقدمة لضمان الوضوح في البيئات الصاخبة.
ومضت جوجل قائلة "تستخدم ميزات الترجمة المباشرة من جوجل نماذجنا المتقدمة للتعرف على الصوت والكلام، المُدرَّبة على عزل الأصوات، حتى في المطارات المزدحمة أو في المقاهي الصاخبة في البلدان الجديدة".
علاوة على ذلك، سيتم إطلاق نسخة تجريبية من ميزة "بيتا" للتدريب اللغوي هذا الأسبوع، مع تمارين استماع وتحدث مخصصة لمتحدثي اللغة الإنجليزية الذين يتعلمون الإسبانية والفرنسية، وكذلك لمتحدثي الإسبانية والفرنسية والبرتغالية الذين يتعلمون الإنجليزية.
وللبدء، ما عليك سوى النقر على "التدريب" في التطبيق، وتحديد مستوى مهارتك وأهدافك، وسيُنشئ لك تطبيق "الترجمة" سيناريوهات مخصصة لتتعمق فيها.
ويمكن للمتعلمين إما الاستماع إلى المحادثات والنقر على الكلمات التي يسمعونها لتعزيز فهمهم، أو ممارسة التحدث مع تلميحات مفيدة".
وأشارت عملاقة التكنولوجيا إلى أن التمارين التفاعلية تُنشأ فورًا وتتكيف بذكاء مع مستوى مهارة المتعلم.