"OpenAI" تميط اللثام عن السر وراء إيقافها المفاجئ لشات ChatGPT

وقالت شركة "OpenAI" في بيان لها نشرته أمس الجمعة عبر موقعها: لقد أغلقنا ChatGPT في وضع عدم الاتصال في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب خطأ في مكتبة مفتوحة المصدر سمح لبعض المستخدمين برؤية عناوين من سجل دردشة مستخدم نشط آخر، ومن الممكن أيضًا أن تكون الرسالة الأولى من محادثة تم إنشاؤها حديثًا مرئية في سجل دردشة مستخدم آخر إذا كان كلا المستخدمين نشطين في نفس الوقت تقريبًا.