ولاية أمريكية ستسمح للآباء بالتحكم في حسابات أطفالهم في مواقع التواصل

وتابعت: "انتظرنا طويلًا بما يكفي حتى تتحرك شركات التواصل الاجتماعي. هناك حاجة الآن إلى هذه القوانين، لإنشاء حواجز حماية معقولة حتى يتمكن الآباء من حماية أطفالهم من هذه الأضرار التي يمكن الوقاية منها".