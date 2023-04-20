"بديل تويتر" يصل إلى "أندرويد".. هذه هي الطريقة التي يمكنك الوصول له

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق "بلو سكاي" الذي يطلقه جاك دورسي، المؤسس السابق لـ"تويتر" كبديل مطابق لتطبيق التدوين المصغر الأشهر عالمياً، وصل إلى الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" بعدما وصل إلى هواتف "آيفون" في وقت سابق.
ولكن موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أشار إلى أن تطبيق "بلو سكاي" لا يزال في مراحل الاختبار بعد، لذلك فوصوله إلى أجهزة أندرويد سيكون متاحاً عن طريق الدعوات فقط.
ويحتوي التطبيق على عدد من الوظائف المشابهة لتويتر، مما يتيح لك البحث عن مستخدمين آخرين ومتابعتهم وإنشاء منشورات (بالصور) والمزيد.
ويوجد حالياً عدد محدود جداً من المستخدمين للتطبيق لا يتعدى عددهم 25 ألف شخص، لأنه لا يزال في مرحلة التجربة، كما أنه يفتقر لعدد من الميزات مثل "الرسائل المباشرة".
ويتزعم دورسي عملية إطلاق "بلو سكاي" ضمن مبادرته لعدم مركزية مواقع التواصل وإيجاد سوق مفتوح من الخوارزميات تمكّن المستخدمين من تصفح مواقع التواصل بحرية من دون أي تحكم لأي جهة.
ويمنح "بلو سكاي" المستخدمين الحرية في الإشراف على محتواهم عن طريق الحرية في تصفية المزيد من المحتوى أو الحسابات.