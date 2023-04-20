"بديل تويتر" يصل إلى "أندرويد".. هذه هي الطريقة التي يمكنك الوصول له

ويوجد حالياً عدد محدود جداً من المستخدمين للتطبيق لا يتعدى عددهم 25 ألف شخص، لأنه لا يزال في مرحلة التجربة، كما أنه يفتقر لعدد من الميزات مثل "الرسائل المباشرة".