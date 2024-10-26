تطبيق “Image Playground” في iOS 18.2

يحتوي التحديث iOS 18.2، بالإضافة إلى iPadOS 18.2 وmacOS Sequoia 15.2، على أولى تقنيات توليد الصور التي تأتي إلى “Apple Intelligence”، بما في ذلك تطبيق “Image Playground”. وهو تطبيق مخصص لإنشاء الصور الكرتونية بناءً على أوصاف نصية.

ما هو تطبيق “Image Playground”؟

عند تحديث جهازك إلى iOS 18.2 أو iPadOS 18.2 أو macOS Sequoia 15.2، سيظهر تطبيق جديد على الشاشة الرئيسية أو سطح المكتب يُسمى “Playground”، والذي يتميز بأيقونة تحتوي على مخلوق ثلاثي الأبعاد يشبه قطة أو كلب أو دب أبيض.

عند فتح التطبيق، سيظهر لك شاشة ترحيبية مع تعليمات حول كيفية استخدام “Image Playground”، وهو بسيط جدًا. يحتوي التطبيق على شريط نصي في الأسفل يُطلب منك فيه “وصف الصورة”.

بمجرد إدخال كلمة أو جملة، يبدأ التطبيق فورًا في إنشاء الصورة بناءً على الوصف. يمكنك إدخال أي شيء تقريبًا، مثل “تمساح يرتدي التنورة” أو “ظربان يقوم برقصة الهولا فوق فيل”.

حفظ وتعديل الصور

بعد إنشاء الصورة المرغوبة، يمكنك النقر على زر “تم” لحفظها في مكتبة “Image Playground”. يمكنك تحرير الصور المحفوظة لاحقًا أو حذفها أو مشاركتها باستخدام ورقة المشاركة القياسية. يتضمن التطبيق أيضًا أدوات مضمنة لنسخ الصور أو مشاركتها أو حفظها أثناء عملية الإنشاء.

سيتم تحديث هذه الميزة بشكل مستمر، وستتضمن التحديثات تحسينات وتعديلات لتلبية احتياجات المستخدمين.