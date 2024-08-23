"جوجل" تجمع كل خدماتها في تطبيق واحد .. ما القصة؟

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية عن تطبيق جديد وصفته بأنه سيجمع كل خدماتها معاً لأول مرة.
وأوضحت "جوجل"، أن تطبيق "جوجل إيسينشيالز" سيجمع -لأول مرة- كل خدمات جوجل في تطبيق واحد على جهاز يعمل بنظام تشغيل "ويندوز".
ولفتت إلى أن التطبيق الجديد سيظهر لأول مرة على الحواسيب المحمولة الجديدة للعلامة التجارية "إتش بي"، وذكرت أن لديها خططاً للتوسع تشمل مزيداً من أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام تشغيل "ويندوز".
وسيمكن من خلال التطبيق الجديد أن تجمع كل الخدمات الأساسية لـ "جوجل" في مكانٍ واحدٍ، مثل تطبيقات "جوجل فوتوز" و"جوجل درايف" و"جوجل ميسجز".
وسيعمل أيضاً التطبيق على توحيد معلومات حساب جوجل الخاص بك، والمواد المحفوظة، مثل: المستندات والصور والألعاب المحفوظة للعناوين، وسيحصل كذلك المشتركون المؤهلون على نسخة تجريبية لمدة شهرين من تخزين "جوجل وان" السحابي بسعة 100 جيجابايت.