"جوجل" تجمع كل خدماتها في تطبيق واحد .. ما القصة؟

وسيمكن من خلال التطبيق الجديد أن تجمع كل الخدمات الأساسية لـ "جوجل" في مكانٍ واحدٍ، مثل تطبيقات "جوجل فوتوز" و"جوجل درايف" و"جوجل ميسجز".