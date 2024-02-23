"مايكروسوفت" تعلن أدوات "ذكاء اصطناعي" جديدة مخصّصة للصور

لكن حتى الآن، خيار "الممحاة التوليدية" العاملة بالذكاء الاصطناعي لا يزال محدوداً جداً، حيث يتم اختباره قبل إصداره على نطاق واسع للجمهور، ولا يمكن استخدامه إلا إذا كنت أحد مستخدمي "ويندوز إنسايدر".