"مايكروسوفت" تعلن أدوات "ذكاء اصطناعي" جديدة مخصّصة للصور

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، مجموعة من الأدوات الجديدة المخصّصة للصور التي تعمل بتقنيات "الذكاء الاصطناعي"؛ لتعزيز عمل خدمتها "ويندوز فوتوز".
وأوضحت "مايكروسوفت"، في بيان رسمي، أن أبرز التقنيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي التي تمّت إضافتها إلى "ويندوز فوتوز" هو إضافة أداة "الممحاة الذكية".
وتعمل هذه "الممحاة الذكية" على توفير طريقة سهلة لإزالة العناصر غير المرغوب فيها من صورك.
وتتمتع خدمة Windows Photos منذ فترة طويلة بأداة Spot Fix التي يمكنها إزالة أجزاءٍ من الصورة لك، لكن الشركة تقول إن المسح التوليدي هو نسخة محسّنة من هذه الميزة.
على ما يبدو، يمكن لهذه الأداة الأحدث إنشاء نتائج "أكثر سلاسة وواقعية" حتى عند إزالة الكائنات الكبيرة، مثل المارة أو الفوضى في الخلفية، من الصورة.
ويمتلك كلٌّ من "جوجل" و"سامسونج" إصدارات خاصة من أدوات الممحاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أجهزتهما المحمولة.
ويتيح إصدار "مايكروسوفت" الوصول إلى ممحاة الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي على جهاز الكمبيوتر المكتبي أو المحمول.
ولتفعيل الخاصة، سيكون على المستخدم فقط تشغيل محرر الصور في الصور لبدء استخدام هذه الميزة، واختيار خيار "المسح" ثم استخدام الفرشاة لإنشاء قناع فوق العناصر التي تريد إزالتها.
ويمكنك أيضاً ضبط حجم الفرشاة لتسهيل تحديد كائنات أرفع أو أكثر سمكاً، ويمكنك أيضاً اختيار تمييز أكثر من عنصر قبل مسحها جميعاً.
لكن حتى الآن، خيار "الممحاة التوليدية" العاملة بالذكاء الاصطناعي لا يزال محدوداً جداً، حيث يتم اختباره قبل إصداره على نطاق واسع للجمهور، ولا يمكن استخدامه إلا إذا كنت أحد مستخدمي "ويندوز إنسايدر".