تحديث في "جيميل" يجعلك تتابع طرودك الخاصة

ومن المقرر أن تصل هذه الميزة خلال الأسابيع المقبلة لكل مستخدمي "جيميل" بكل إصداراته سواء عبر الويب أو الهواتف الذكية، وستمنحك جوجل إشعارًا يطلب موافقتك أولًا على تتبّع الشحنات والطرود.