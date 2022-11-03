تحديث في "جيميل" يجعلك تتابع طرودك الخاصة

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثًا لخدمة بريدها الإلكتروني "جيميل"، تجعل المستخدم يتابع بصورة مباشرة أي طرود خاصة به داخل البريد الوارد.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن جوجل طرحت هذه الميزة الجديدة عبر "جيميل"، بالتزامن مع موسم التسوق في الأعياد خلال شهري نوفمبر وديسمبر.
ووفقًا لهذه الميزة الجديدة، سيظهر أي رابط لتتبّع الطرد الخاص بك مباشرة عبر صندوق البريد الوارد الخاص بك، ويُطلعك أولًا بأول تطورات وضع الشحنة ومكان وصولها.
ومن المقرر أن تصل هذه الميزة خلال الأسابيع المقبلة لكل مستخدمي "جيميل" بكل إصداراته سواء عبر الويب أو الهواتف الذكية، وستمنحك جوجل إشعارًا يطلب موافقتك أولًا على تتبّع الشحنات والطرود.
وبمجرد موافقتك، سترى تاريخ الوصول المقدر للطرود أسفل عنوان الرسالة في البريد الوارد مباشرةً، وعندما تدخل إلى رسالة بريد إلكتروني، ستظهر معلومات التتبّع بشكل بارز في الأعلى.