في إطار توسيع أعمالها.. هواوي تستعدّ لافتتاح متجرها الرئيس الجديد بجدة

وسيُقام حفل الافتتاح في 31 يناير، الساعة 11:00 صباحًا، بحضور مسؤولي هواوي التنفيذيين وعدد من كبار الشخصيات، ممثلي وسائل الإعلام، ومجموعة من صُناع المحتوى الرقمي، وستتبعه مجموعة من العروض الرائعة؛ حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بصفقات حصرية يومية.