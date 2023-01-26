في إطار توسيع أعمالها.. هواوي تستعدّ لافتتاح متجرها الرئيس الجديد بجدة

تستعدّ شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية لافتتاح أحدث متاجرها الرئيسة في جدة، تبلغ مساحته 600 متر مربع، وذلك في إطار التزامها بتوسيع أعمالها داخل المملكة العربية السعودية خصوصًا، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عمومًا.
وتُعد خطوة افتتاح المتجر الجديد انعكاسًا لاستراتيجية هواوي لتوسيع نطاق أعمالها وانتشارها، وتمكين عملائها من تجربة أحدث تقنياتها وأكثرها ابتكارًا على أرض الواقع.
وسيُقام حفل الافتتاح في 31 يناير، الساعة 11:00 صباحًا، بحضور مسؤولي هواوي التنفيذيين وعدد من كبار الشخصيات، ممثلي وسائل الإعلام، ومجموعة من صُناع المحتوى الرقمي، وستتبعه مجموعة من العروض الرائعة؛ حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بصفقات حصرية يومية.
ويأتي افتتاح المتجر الرئيس الجديد عقب افتتاح أكبر متجر رئيسي دولي لهواوي في واجهة الرياض العام الماضي، وافتتاح متجر هواوي لتجربة المنتجات HUAWEI Experience Store HES في المنطقة الشرقية.
ويُعد المتجر الجديد أكثر من مجرد متجر لإتاحة تجربة المنتجات للعملاء؛ حيث يتميز بموقعه الاستراتيجي ومساحته الإجمالية وتوافر المنتجات والخدمات.
وسيكون المتجر الوجهة المميزة للعملاء للاستمتاع بخدمات من الدرجة الأولى وشراء أحدث ما تقدمه هواوي من أجهزة ومنتجات.
ويتميز المتجر الرئيس بتصميم حديث مع نوافذ زجاجية كبيرة وشفافة لضمان دخول أكبر قدر من الضوء الطبيعي، ولا يخدم التصميم العنصر الجمالي فحسب، بل يُقلل أيضًا من استهلاك الطاقة، ويكسر الحواجز بين المساحات الداخلية والخارجية.
ويعكس المتجر مدى التزام هواوي الراسخ ومواصلتها مسيرة توفير تقنيات حديثة ومتطورة، وتقديم خدمة عملاء استثنائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
وتتماشى رؤية هواوي الاستراتيجية مع رؤية المملكة 2030 المُتمثلة في جذب المزيد من الأعمال، ودعم نقل المعرفة والخبرات، وتحويل المملكة إلى وجهة تكنولوجية رائدة.
جدير بالذكر أن المتجر الرئيس الجديد يقع في جدة بارك مول، إلى جانب العديد من المحالّ التجارية الفاخرة، ويمتاز بتصميمه الداخلي الأبيض ليضع أحدث منتجات هواوي وخدماتها في صميم تجربة العميل.
وبالإضافة إلى ذلك سيكون هناك فريق من مستشاري "تجربة هواوي" لتقديم المشورة للمستهلكين حول المنتجات، وتم اختيار الفريق بناءً على خبرتهم الواسعة ومعرفتهم الكبيرة في مختلف المجالات كالتكنولوجيا والرياضة والموسيقى وتدوين الفيديو؛ حيث سيشارك العملاء اهتماماتهم وهواياتهم، ويزودونهم بالاقتراحات والدعم التقني.
ويقع المتجر في الطابق الأول ويفتح يوميًّا خلال ساعات العمل في المركز التجاري.