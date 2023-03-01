"تيك توك" تقيّد مشاهدة المحتوى للمراهقين بـ60 دقيقة يوميًا

قررت منصة "تيك توك" تقييد مدة مشاهدة المحتوى للمراهقين بـ60 دقيقة يوميًا.
وأعلنت المنصة عن إطلاق عدد من التحديثات الجديدة لضوابط التحكم في وقت الشاشة على المنصة، من خلال عدد من الخيارات المخصصة وفقًا لكل مستخدم، إضافة إلى إطلاق مجموعة من الإعدادات الافتراضية الجديدة لحسابات المراهقين، والتوسع في نطاق الاقتران العائلي/ ربط الحسابات للعائلة بمزيد من أدوات الرقابة الأبوية.
وقالت المنصة: جاء ذلك تأكيدًا على التزام المنصة في إلهام المجتمع وتعزيز القدرات الإبداعية وبث البهجة في المجتمع ودورها في تشجيع المستخدمين للتعبير عن أنفسهم بشكل إيجابي، والتواصل مع الآخرين بشكل أفضل.
وتتضمن التحديثات الجديدة خاصية لتحديد وقت محدد لا يزيد على 60 دقيقة يوميًا لمشاهدة المحتوى على المنصة، وهو ما سيتم بشكل تلقائي لكل حساب يقل عمر صاحبه عن 18 عامًا، فعند الوصول إلى هذا الحد الأقصى سيُطلب من المستخدمين إدخال رمز المرور لمواصلة المشاهدة، مما يُعد تنبيهًا لهم أنهم قد تجاوزوا الحد اليومي المسموح لوقت الشاشة وعليهم اتخاذ قرار بتمديد هذا الوقت.
ورغم عدم وجود توافق جماعي بشأن مقدار الوقت الذي لا يجب أن يتجاوزه المراهقون لوقت الشاشة، أو حتى تأثير زيادة هذا الوقت عليهم؛ فقد تمكنت تيك توك من خلال التعاون مع عدد من الباحثين الأكاديميين والخبراء من مختبر السلامة الرقمية في مستشفى بوسطن للأطفال من تحديد المدة التي يجب السماح للمراهقين بقضائها في مشاهدة المحتوى.