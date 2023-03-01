"تيك توك" تقيّد مشاهدة المحتوى للمراهقين بـ60 دقيقة يوميًا

وتتضمن التحديثات الجديدة خاصية لتحديد وقت محدد لا يزيد على 60 دقيقة يوميًا لمشاهدة المحتوى على المنصة، وهو ما سيتم بشكل تلقائي لكل حساب يقل عمر صاحبه عن 18 عامًا، فعند الوصول إلى هذا الحد الأقصى سيُطلب من المستخدمين إدخال رمز المرور لمواصلة المشاهدة، مما يُعد تنبيهًا لهم أنهم قد تجاوزوا الحد اليومي المسموح لوقت الشاشة وعليهم اتخاذ قرار بتمديد هذا الوقت.