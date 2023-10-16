تسريبات تكشف موعد إطلاق "أبل" حواسيب "ماك بوك برو" و"ماك بوك آير"

وأفادت المصادر بأن "أبل" لا تنوي أن تقدم خلال هذا الأسبوع إصدارات جديدة من حواسيبها اللوحية "آيباد"؛ بحسب ما ذكرته مصادر سابقة، وتقول إن الترقيات حاليًا لا تزال قيد التطوير.