تسريبات تكشف موعد إطلاق "أبل" حواسيب "ماك بوك برو" و"ماك بوك آير"

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية موعد إطلاق حواسيبها المحمولة "ماك بوك برو" و"ماك بوك آير".
وأوضحت مصادر من داخل الشركة، لوكالة "بلومبرج" الأمريكية أن أبل تنوي أن تطرح الإصدارات الجديدة من حواسيبها المحمولة في بداية عام 2024.
وسيتم دعم الحواسيب الجديدة بمعالجات "أبل" الأحدث "إم 3"؛ وهو ما دفع الشركة لتأجيل إطلاق الأجهزة إلى الربيع والصيف المقبلين، بدلًا من طرحهما خلال شهر أكتوبر الجاري.
ومن المتوقع أن تعرض "أبل" حاسب "ماك بوك آير" بإصدارين أحدهما بقياس 13 بوصة والثاني بقياس 15 بوصة.
وأفات المصادر بأن أجهزة "ماك بوك برو" اجتازت مرحلة اختبار التحقق الهندسي وهي في طريقها للإنتاج بصورة نهائية.
وتنوي "أبل" أن تقدم إصدارين من "ماك بوك برو" الأول بقياس 14 بوصة، والثاني بقياس 16 بوصة، وسيتم دعمهما بمعالجات "إم 3 برو" و"إم 3 ماكس" على التوالي.
وأفادت المصادر بأن "أبل" لا تنوي أن تقدم خلال هذا الأسبوع إصدارات جديدة من حواسيبها اللوحية "آيباد"؛ بحسب ما ذكرته مصادر سابقة، وتقول إن الترقيات حاليًا لا تزال قيد التطوير.