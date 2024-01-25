"مايكروسوفت مش" خدمة جديدة للاجتماعات الافتراضية.. هذه تفاصيلها

أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية خدمة جديدة باسم "مش - MESH" للاجتماعات الافتراضية، والتي ستكون جزءًا من تطبيق "مايكروسوفت تيمز".
وستوفّر هذه الخدمة الجديدة من مايكروسوفت نوعًا جديدًا من العمل "المختلط"؛ حيث تتيح للصور الرمزية للموظفين الالتقاء في نفس المكان، حتى لو كان الأشخاص متواجدين في أماكن بعيدة عن بعضهم البعض.
وأشارت "مايكروسوفت" إلى أنها قامت باختبار منظومة "مش" الجديدة، في شركات عديدة، ووجدت أنّها تساعد في تطوير وتيرة العمل بسرعة، وجعلت الاجتماعات أكثر تعاونية فيها.
وتوفر "Mesh" سلسلة من المساحات المعدّة مسبقًا، والتي يمكن للشركات تخصيصها بكل شيء بدءًا من مقاطع الفيديو المعلوماتية وحتى الشعارات، دون الحاجة إلى إدخال أي رمز.
وتعمل مجموعة أدوات "Mesh" من خلال منصة تطوير ثنائية وثلاثية الأبعاد من مايكروسوفت؛ لتخصيص العالم الافتراضي بشكل أكبر.
حاليًّا تتوفر "Microsoft Mesh" فقط على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وأجهزة "Meta Quest VR" "إذا كان الموظفون يريدون تجربة أكثر غامرة".
وتقدم "مايكروسوفت" نسخة تجريبيّة مجانية مدّتها ستة أشهر لأي شخص لديه خطة عمل أو مؤسسة.
بخلاف ذلك تتراوح الأسعار من 4 دولارات إلى 57 دولارًا أمريكيًّا لكل مستخدم شهريًّا.