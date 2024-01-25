"مايكروسوفت مش" خدمة جديدة للاجتماعات الافتراضية.. هذه تفاصيلها

وستوفّر هذه الخدمة الجديدة من مايكروسوفت نوعًا جديدًا من العمل "المختلط"؛ حيث تتيح للصور الرمزية للموظفين الالتقاء في نفس المكان، حتى لو كان الأشخاص متواجدين في أماكن بعيدة عن بعضهم البعض.