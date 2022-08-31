تسريبات: هواتف "بيكسل 7" تدعم تقنية "صوتية" جديدة

كشفت تسريبات من داخل شركة "جوجل" الأمريكية، أن هواتف "بيكسل 7" المرتقبة، ستدعم تقنية "صوتية" جديدة مميزة ومختلفة كلياً.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن هواتف "بيكسل 7" المرتقبة ستدعم تقنية "البلوتوث الصوتي" الجديدة، التي ستتضمن تحسينات مميزة لتجربة الاستماع وجودة الصوت، التي ستكون مدعومة بنظام "أندرويد 13".
وستسمح التقنية الجديدة بتشغيل الوسائط الصوتية كافة بكفاءة عالية، حتى لو كانت المسافة طويلة بين الهاتف والجهاز المتصل به، وبسرعة فائقة.
وأفادت المصادر أن هواتف "بيكسل 7" متوقع أن يتم إطلاقها يوم 6 أكتوبر، على أن تكون متاحة في الأسواق بدءاً من 13 أكتوبر.