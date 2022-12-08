موتورولا تنوي الكشف عن أيقونتها "موتو إكس 40" في 15 ديسمبر

أعلنت شركة "موتورولا" عن تنظيمها حدثًا عالميًا يوم 15 ديسمبر؛ للكشف عن عدد جديد من الأجهزة والهواتف، التي من المتوقع أن يكون بينهم أيقونتها المرتقبة "موتو إكس 40"، بجانب الهاتف الرائد الآخر "إيدج إكس 30".