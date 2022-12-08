موتورولا تنوي الكشف عن أيقونتها "موتو إكس 40" في 15 ديسمبر

أعلنت شركة "موتورولا" عن تنظيمها حدثًا عالميًا يوم 15 ديسمبر؛ للكشف عن عدد جديد من الأجهزة والهواتف، التي من المتوقع أن يكون بينهم أيقونتها المرتقبة "موتو إكس 40"، بجانب الهاتف الرائد الآخر "إيدج إكس 30".
ورغم أن موتورولا تتكتم على تفاصيل ومواصفات هاتفيها المرتقبين، إلا أن مصادر أفادت بأنه سيكون مدعومًا بمعالج "سنابدراجون 8 الجيل الثاني" فائق السرعة.
ومن المتوقع أن يتم دعم الهاتف بشاشة منحنية بقياس 6.67 بوصة بدقة "فل إتش دي بلس"، وبذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت أو 18 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.
وسيتم دعم الهواتف بكاميرا ثلاثية خلفية بدقة 50 ميجابيكسل وأخرى بدقة 50 ميجابيكسل وثالثة بدقة 12 ميجابيكسل، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4950 ميللي أمبير في الساعة.