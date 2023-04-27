"جوجل" تطلق تحديثًا لإصدارها التجريبي من "أندرويد 14"

وأوضحت جوجل في بيان عبر حسابها على منصة "ريديت" أن هذا التحديث يأتي لإصلاح عدد من الأخطاء في الإصدار التجريبي الأول من "أندرويد 14"، الذي تم إصداره قبل أسبوعين، خاصة بعد شكاوى عدد من المستخدمين من بعض الأخطاء التقنية في الإصدار السابق.