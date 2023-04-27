"جوجل" تطلق تحديثًا لإصدارها التجريبي من "أندرويد 14"

أصدرت شركة "جوجل" الأمريكية، تحديثًا لإصدارها التجريبي من نظام تشغيل "أندرويد 14"، والذي يصلح عددًا كبيرًا من الأخطاء والثغرات الموجودة في النسخة التجريبية "بيتا" السابقة من النظام.
وأوضحت جوجل في بيان عبر حسابها على منصة "ريديت" أن هذا التحديث يأتي لإصلاح عدد من الأخطاء في الإصدار التجريبي الأول من "أندرويد 14"، الذي تم إصداره قبل أسبوعين، خاصة بعد شكاوى عدد من المستخدمين من بعض الأخطاء التقنية في الإصدار السابق.
ويعمل الإصدار التجريبي الجديد على هواتف "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" و"بيكسل 6 أيه".
وجاءت أبرز التحديثات في "أندرويد 14 بيتا 1.1" على النحو التالي:
- إصلاح مشكلة تعطل واجهة مستخدم النظام عند محاولة الوصول إلى شاشة الخلفية والنمط إما من خلال تطبيق الإعدادات أو عن طريق الضغط لفترة طويلة من الشاشة الرئيسية.
- إصلاح بعض المشكلات التي حالت دون استخدام فتح بصمة الإصبع.
- إصلاح مشكلة عدم عرض شريط الحالة لشبكة الهاتف المحمول.
- إصلاح مشكلة كانت تمنع اكتشاف أو تنشيط بطاقة "سيم كارد" أو "إي سيم" في بعض الحالات.
- إصلاح مشكلة عرض شاشة القفل رسالة بها عنصر نائب لسلسلة لم يتم حلها عند تمكين "سمارك لوك" أو "القفل الذكي".