تحديث "واتساب" يقدم هدية لأصحاب هواتف "آيفون"

طرحت منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب" تحديثًا يقدّم هدية لأصحاب هواتف "آيفون" على نظام تشغيل "آي أو إس".
وأوضحت "واتساب" أن مستخدمي هواتف "آيفون" سيبدأون في الحصول على خاصية الربط، التي تمكّنهم من ربط 4 أجهزة آيفون بحساب واحد.
وتسير خاصية "واتساب" الجديد على نفس النهج الذي طرحته سابقًا المنصة لمستخدمي "أندرويد" التي تمكّن المستخدمين من ربط 5 هواتف بحساب واحد.
وتَعِد "واتساب" أن تكون جميع الرسائل مشفرة على كل الأجهزة المرتبطة، ولكن بعض المزايا مثل قوائم بث الرسائل وتحديثات الحالة ستكون متاحة فقط على الجهاز الرئيسي.
بالإضافة إلى تلك الخاصية، يقوم الإصدار الجديد الآن بتشغيل ملفات GIF تلقائيًا في الدردشات دون الحاجة إلى النقر فوق الرسالة.