خبير تقني: "وصلت شحنتك!" و"التطبيقات غير المستخدمة".. من هنا يتم اختراق هاتفك

وفي التفاصيل قال الخالدي في لقائه مع برنامج صباح السعودية على قناة السعودية إن هناك علامات واضحة تعرف من خلالها أن هاتفك مخترق، وهي أولاً تلاحظ أن بطارية هاتفك تنفد بسرعة وأحيانًا تجد أن هناك تطبيقات جربتها مرة واحدة لكن هي في الواقع تعمل بالخلفية، وننصح دائمًا بأن التطبيقات التي لا تستخدمها احذفها، مثال ذهبت في سفر لأي سبب واستعملت تطبيقًا لهذه الرحلة وبعد أن تنتهي الرحلة وعدت لبلدك احذفها.