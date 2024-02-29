خبير تقني: "وصلت شحنتك!" و"التطبيقات غير المستخدمة".. من هنا يتم اختراق هاتفك

نصح مهندس التقنية عامر الخالدي المستخدمين للهاتف المحمول بحذف التطبيقات التي لايستخدمونها حتى لا يستغلها "الهاكر"، مشيرًا إلى أن نفاد البطارية بسرعة هي إحدى العلامات التي قد تدل على أن هاتفك المحمول مخترق.
وفي التفاصيل قال الخالدي في لقائه مع برنامج صباح السعودية على قناة السعودية إن هناك علامات واضحة تعرف من خلالها أن هاتفك مخترق، وهي أولاً تلاحظ أن بطارية هاتفك تنفد بسرعة وأحيانًا تجد أن هناك تطبيقات جربتها مرة واحدة لكن هي في الواقع تعمل بالخلفية، وننصح دائمًا بأن التطبيقات التي لا تستخدمها احذفها، مثال ذهبت في سفر لأي سبب واستعملت تطبيقًا لهذه الرحلة وبعد أن تنتهي الرحلة وعدت لبلدك احذفها.
وأشار عندما تذهب إلى الإعدادات تجد كل التطبيقات الموجودة في الهاتف فيمكنك أن تعرف هنا ما التطبيقات النشطة والتطبيقات الملغية تستغربون عندما ترون عدد التطبيقات التي في الخلفية موجودة وتعمل وأنت لا تستخدمها بعض هذه التطبيقات الهكر يدخل لحساباتك الشخصية منها.
ونوه بأن أغلب روابط "الهكر" تكون من نوعية "وصلت لك شحنة"، وسبحان الله القلب يحب الهدايا هل هناك من يقول لا للهدية!، ويطلب منك في الرسالة وضع الرابط فإذا أنت فعلت ذلك فسيتم تهكير جوالك كله، علمًا بأن الرسالة تكون من رقم أنت لا تعرفه وغالبًا من خلال الواتساب لأنه رقمي أكثر من الرسائل القصيرة الـ “sms” فمن السهولة عمل حساب مزيف على الواتساب من خلال الإنترنت وتضع فيه اسم المستخدم.
وأردف الخالدي الرسالة التي تصلك على الواتساب تخبرك أن هناك هدية مجانية لك وتطلب منك أن تزودها بالعنوان أو تدخل الرابط حتى تصلك الهدية، وأنت بكل طيبة ستدخل الرابط، لكن لو اطلعت على الرابط نفسه ورأيت الأحرف والرابط الموجود ستلاحظ أن هناك شيئًا غير صحيح لكن نحن مستعجلون نضغط على الرابط.
وبيّن حتى نتأكد من صحة الرابط انسخه واذهب إلى "جوجل" واكتب هل هذا الرابط صحيح أو لا مباشرة تجد النتيجة الرابط غير سليم فالموضوع بسيط لا يأخذ منك ثوانٍ لكن للأسف نحن مستعجلون وأيضًا جهل منا.
وختم قائلاً قديمًا أكثر الوسائل التي كان يعتمد عليها المخترق هو "الإيميل"، واليوم أصبحنا جميعًا نستخدم الهاتف الذكي فأصبح الاعتماد أكثر على "الواتساب" ونادرًا ما نستخدم "الإيميل" لو ذهبت أي شركة يقول لك ارسل لي على "الواتساب" لأنه أسهل لكن في الواقع "الإيميل" أكثر أمانًا لأنه يوجد عليه برنامج للحماية ضد الفيروسات.