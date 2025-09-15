انقطاعات في خدمة "ستارلينك" تؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم

أعلنت خدمة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن انقطاع في الخدمة تأثر به آلاف المستخدمين.
وأوضحت الخدمة في بيان رسمي أن فريقها يجري تحقيقات في سبب انقطاع الخدمة من دون إبداء المزيد من التفاصيل.
وأظهر موقع "داون ديتيكتور" لتتبع حالات الانقطاع أكثر من 43 ألف مستخدم في الولايات المتحدة فحسب تأثروا بهذا الانقطاع.
وتُقدم ستارلينك، التي تُديرها شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، خدمات الإنترنت عبر مجموعة من الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، وتُستخدم في المناطق النائية ومناطق النزاع حول العالم.