كيف نشر مهندس واحد الفوضى في "تويتر" لساعات.. وهذا فيديو "ماسك" الساخر مما حدث

في حين أوضح حساب القسم التقني للشركة في تغريدة، أن "بعض الميزات في تويتر قد لا تعمل كما هو متوقع في الوقت الحالي"؛ مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى "خلل غير مقصود" ناجم عن تحديث للمنصة.