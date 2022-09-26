تسريبات: "أبل" تنوي أن تتخلى عن "آيفون برو ماكس" في إصدار "آيفون 15"

كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية، نيتها التخلي عن إصدار "آيفون برو ماكس" في هواتف "آيفون 15" المقبلة.
وأوضحت شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن أبل تنوي أن تستبدل هواتف "برو ماكس" بهواتف "آيفون 15 ألترا"، المقرر أن يتم إطلاقها خلال عام 2023 المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن "آيفون 15" سيتم دعمه لأول مرة بمنافذ توصيل من نوع "يو إس بي سي"، امتثالًا للوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر قرارًا بإجبار الشركات المصنعة للهواتف الذكية بتصميم هواتفها مزودة بمنافذ "يو إس بي سي"؛ لعدم إحداث فوضى في مجالات نقل البيانات تتسبب في تكاليف إضافية للمستخدمين، ومنحتهم مهلة حتى عام 2024.