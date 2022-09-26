تسريبات: "أبل" تنوي أن تتخلى عن "آيفون برو ماكس" في إصدار "آيفون 15"

وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر قرارًا بإجبار الشركات المصنعة للهواتف الذكية بتصميم هواتفها مزودة بمنافذ "يو إس بي سي"؛ لعدم إحداث فوضى في مجالات نقل البيانات تتسبب في تكاليف إضافية للمستخدمين، ومنحتهم مهلة حتى عام 2024.