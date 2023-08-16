شركة فيتنامية متخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية قيمتها أكثر من "فورد" أو "جنرال موتورز"

أعلنت شركة فيتنامية متخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، أن قيمتها السوقية تَخَطت شركات كبرى مثل "فورد" أو "جنرال موتورز".
وارتفع تقييم شركة "فين فاست" الفيتنامية لتصنيع السيارات الكهربائية في سوق الأسهم، في أول يومٍ تداوُل لها، فوق شركتي "فورد" و"جنرال موتورز"؛ بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وحققت الشركة الفيتنامية قيمة سوقية 85 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من قيمة "فورد" 48 مليار دولار، أو "جنرال موتورز" 46 مليار دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي يقاتل فيه عمالقة صناعة السيارات والشركات المصنعة الأحدث للحصول على شريحة من سوق السيارات الكهربائية المزدهرة.
وأضافت القائمة حوالى 39 مليار دولار إلى ثروة رئيس ومؤسس شركة "فين فاست"، فام نهات فونج، الذي كان بالفعل أغنى رجل في فيتنام.
ورغم ذلك؛ لا تزال "فين فاست" تواجه منافسة شديدة؛ حيث يقاتل اللاعبون الرئيسيون من أجل الهيمنة على السوق، خاصة بين قادة السوق "تسلا" و"بي واي دي".
وفي النصف الأول من العام، باعت الشركة الفيتنامية 11 ألفًا و300 سيارة كهربائية؛ فيما باعت تسلا أكثر من 889 ألف سيارة في نفس الفترة.
ولكن رغم التفوق الواضح لتسلا؛ فقد أفاد خبراء في مجال الصناعة بأن الشركة الفيتنامية تقوم حاليًا ببناء أساس قوي لنجاح السيارات الكهربائية في الأسواق الآسيوية.