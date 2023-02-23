"تيك توك" ترد على الحظر الأوروبي: نشعر بخيبة أمل

وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن الحظر يعني أيضًا أن موظفي المفوضية الأوروبية لا يمكنهم استخدام التطبيق على الأجهزة الشخصية، بما في ذلك الهواتف التي تحتوي على تطبيقات رسمية مثبتة.