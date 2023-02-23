"تيك توك" ترد على الحظر الأوروبي: نشعر بخيبة أمل

أدانت شركة "بايت دانس" الصينية، اليوم الخميس، قرار المفوضية الأوروبية، حظر تثبيت تطبيق "تيك توك" على جميع الأجهزة المهنية التابعة لموظفيها؛ بهدف حماية بيانات المؤسسة.
وقال متحدث باسم الشركة في بيان: "نشعر بخيبة أمل من هذا القرار الذي نعتقد أنه خاطئ ويستند إلى مفاهيم خاطئة"، حسب ما أفادت "يورو نيوز".
يُذكر أن المفوضية الأوروبية، قد أعلنت في بيان سابق، اليوم، أنها منعت الموظفين من استخدام التطبيق؛ بسبب مخاوف أمنية.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن الحظر يعني أيضًا أن موظفي المفوضية الأوروبية لا يمكنهم استخدام التطبيق على الأجهزة الشخصية، بما في ذلك الهواتف التي تحتوي على تطبيقات رسمية مثبتة.