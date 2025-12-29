شركات الدفع الكبرى تجهز لإطلاق تقنية "ثورية" عام 2026... تعرف عليها

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركات الدفع الإلكتروني الكبرى تستعد لإطلاق تقنية وصفت بـ"الثورية" خلال عام 2026 المقبل.
وأوضحت التقارير أن شركات الدفع الإلكتروني الكبرى مثل "فيزا" و"ماستركارد" تجهز لإطلاق منظومة يطلق عليها "التجارة الآلية".
وتعتمد "التجارة الآلية" على أنظمة الذكاء الاصطناعي" التي يمكنها العمل نيابة عن المستخدمين.
ويمكن لهذه المنظومة أن تساعد المستخدمين على استكشاف المنتجات ومقارنة العروض وإتمام عمليات الدفع عبر روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
على سبيل المثال، يمكن لهذه المنظومة أن تبحث لك عن أرخص رحلات الطيران والأنسب لمواعيد وتحجز لك الرحلة دون الرجوع إليك أو تبحث عن المنتج الذي تريده في مختلف الأسواق الإلكترونية وتقوم بشرائه لك من دون الرجوع إليك.
ولكن لا تزال قواعد الأمن والمسؤولية وتسوية المنازعات غير محسومة حتى الآن لدى هذه الشركات، حتى تتمكن من توسيع نطاق التجارب في الفترة المقبلة.
تكمن الأزمة في أنه في حالة أجرى روبوت الدردشة حجز تذكرة يراه مناسبا للمستخدم فيما يرى المستخدم أنه غير مناسب ويريد إلغاء الحجز، فمن سيتحمل تكاليف الإلغاء هذه؟ ومن سيتحمل التعويضات أو الخسائر التي يمكن أن تقع على المستخدم أو مقدم الخدمة؟، وماذا سيحدث لو حدث اختراق سيبراني لروبوتات الدردشة تلك وتم القيام بعمليات غير مشروعة من حساب المستخدم دون أن يدري؟