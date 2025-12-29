شركات الدفع الكبرى تجهز لإطلاق تقنية "ثورية" عام 2026... تعرف عليها

تكمن الأزمة في أنه في حالة أجرى روبوت الدردشة حجز تذكرة يراه مناسبا للمستخدم فيما يرى المستخدم أنه غير مناسب ويريد إلغاء الحجز، فمن سيتحمل تكاليف الإلغاء هذه؟ ومن سيتحمل التعويضات أو الخسائر التي يمكن أن تقع على المستخدم أو مقدم الخدمة؟، وماذا سيحدث لو حدث اختراق سيبراني لروبوتات الدردشة تلك وتم القيام بعمليات غير مشروعة من حساب المستخدم دون أن يدري؟