"ماسك": إطلاق برمجيات Grok 2 للذكاء الاصطناعي أغسطس المقبل

يذكر أن شركة "xAI" التي أسسها "ماسك"، كانت قد أعلنت عن برمجيات Grok في نوفمبر 2023، وطرحت هذه البرمجيات في وقت لاحق لمستخدمي اشتراكات +Premium في منصة "X" بالولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.