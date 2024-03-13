"بديل تويتر" يطرح تحديثًا بأدوات تصنيف جديدة

وتصل أدوات الإشراف الجديدة في الوقت الذي تشهد فيه "بلوسكاي" طفرة في النمو بعد أن تخلصت من قائمة الانتظار الخاصة بها، وفتحتها لجميع المستخدمين في فبراير. منذ ذلك الحين، أضافت الخدمة نحو 2 مليون مستخدم جديد، ليصل إجمالي مجتمعها إلى ما يزيد قليلاً على 5 ملايين.