"بديل تويتر" يطرح تحديثًا بأدوات تصنيف جديدة

طرح تطبيق "بلوسكاي" الذي يوصف بأنه "بديل تويتر مفتوح المصدر" تحديثًا يطرح أدوات تصنيف جديدة، ويسمح للمستخدمين بتشغيل خدمات الإشراف الخاصة بهم.
وأوضحت "بلوسكاي" في بيان رسمي، إنها ستسمح لأول مرة للمستخدمين بتشغيل خدمات الإشراف الخاصة بهم، ما يسمح لهم بإنشاء أدوات تصنيف مخصصة لمنصة الوسائط الاجتماعية الناشئة.
وتصل أدوات الإشراف الجديدة في الوقت الذي تشهد فيه "بلوسكاي" طفرة في النمو بعد أن تخلصت من قائمة الانتظار الخاصة بها، وفتحتها لجميع المستخدمين في فبراير. منذ ذلك الحين، أضافت الخدمة نحو 2 مليون مستخدم جديد، ليصل إجمالي مجتمعها إلى ما يزيد قليلاً على 5 ملايين.
وقالت الشركة إن نهجها في الاعتدال يعتمد على نفس الفلسفة التي قادتها إلى تبني خوارزميات الخلاصات المخصصة.
والهدف، كما كتب "بلوسكاي" في منشور بالمدونة، هو إنشاء "نظام بيئي من الاعتدال وأدوات السلامة مفتوحة المصدر التي تمنح المجتمعات القدرة على إنشاء مساحات خاصة بها، مع معاييرها وتفضيلاتها الخاصة".
ومن الناحية العملية، ستتخذ أدوات الإشراف هذه شكل خدمات التصنيف تمامًا كما يسمح "بلوسكاي" للمستخدمين بتعيين تفضيلات الإشراف الخاصة بهم -على سبيل المثال، يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد أن "يعرض" التطبيق أو "يحذر" أو "يخفي" المحتوى الصريح- سيتمكن المطورون من إنشاء أنظمة تصفية خاصة بهم للآخرين يمكن أن تختار.
وللمساعدة في جعل هذه الأنواع من التجارب ممكنة، توفر "بلوسكاي" مصدرًا مفتوحًا لأداة التصنيف التعاونية الخاصة بها والتي تسمى "أوزون"، والتي ستسمح لمجموعات المشرفين بالرد على التقارير وإضافة تسميات إلى المحتوى، لكن الشركة تشير إلى أنه يمكن للمطورين أيضًا إنشاء أنظمة وضع العلامات الآلية باستخدام واجهة برمجة تطبيقات "بلوسكاي".