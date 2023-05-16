رغم مخاوف الاحتكار.. التصديق على استحواذ مايكروسوفت على شركة مالكة لأحد أشهر الألعاب في العالم

أقرت المفوضية الأوروبية، صفقة استحواذ شركة "مايكروسوفت" الأمريكية على شركة مالكة للعبة "كول أوف ديوتي"، أحد أشهر الألعاب في العالم.
وأقر الاتحاد الأوروبي استحواذ مايكروسوفت على شركة "آكتيفجن بيزارد" البالغة قيمتها 69 مليار دولار، بعدما عالجت مخاوفها بشأن قضايا المنافسة والاحتكار؛ بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
يأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من قيام المملكة المتحدة بحظر الصفقة؛ بسبب مخاوف من أنها ستضر بالمنافسة في مجال الألعاب السحابية الناشئة.
ومن المتوقع أن تكون عملية الاستحواذ المقترحة أكبر صفقة في تاريخ الألعاب؛ لكنها أدت إلى انقسام المنظمين العالميين، لكي تمر الصفقة إلى موافقة من الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ورفعت لجنة التتبع الفيدرالية الأمريكية دعوى قضائية في ديسمبر لمنع الصفقة.. ومن غير المرجح أن يصدر قرار القاضي قبل نهاية العام.
ووافقت المفوضية الأوروبية على عملية الاستحواذ، قائلة إن عرض مايكروسوفت لصفقات ترخيص مجانية لمدة 10 سنوات -والتي تَعِد المستهلكين الأوروبيين وخدمات بث الألعاب السحابية بالوصول إلى أجهزة الكمبيوتر وألعاب وحدة التحكم الخاصة بـ"أكتيفجن"- يعني أنه ستكون هناك منافسة عادلة في السوق.
وقالت هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي في بيان: "تعالج الالتزامات بشكل كامل مخاوف المنافسة التي حددتها المفوضية، وتمثل تحسنًا كبيرًا للألعاب السحابية مقارنة بالوضع الحالي".
وتابعت أن تحقيقًا معمقًا في السوق أشار إلى أن مايكروسوفت "لن تكون قادرة على إلحاق الضرر بوحدات التحكم المنافسة وخدمات الاشتراك متعددة الألعاب المنافسة".
وقالت إن مزودي خدمة بث الألعاب السحابية "أعطوا ردود فعل إيجابية، وأبدوا اهتمامًا بالتراخيص"؛ حيث دخل البعض بالفعل في اتفاقيات مع مايكروسوفت بناءً على مقترحاتهم.