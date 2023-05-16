رغم مخاوف الاحتكار.. التصديق على استحواذ مايكروسوفت على شركة مالكة لأحد أشهر الألعاب في العالم

ومن المتوقع أن تكون عملية الاستحواذ المقترحة أكبر صفقة في تاريخ الألعاب؛ لكنها أدت إلى انقسام المنظمين العالميين، لكي تمر الصفقة إلى موافقة من الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.