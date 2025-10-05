"جوجل" تختبر تحديثا جديدا لـ"جيميني"... تعرف على أبرز ميزاته

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تختبر حاليا تحديثا جديدا لمساعدها للذكاء الاصطناعي التوليدي "جيميني".
وأشارت التقارير إلى أن "جوجل" ستمنح "جيميني" بهذا التحديث مظهرا جديدا مع موجز للأخبار قابل للتمرير يشبه "إنستغرام".
وأوضحت التقارير أن التصميم الجديد لـ"جيميني" يمكنه أن يعزز تنافسيته مع روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي المنافسة مثل "شات جي بي تي" و"ديب سيك" و"بيربليكستي".
وتتميز واجهة "جيميني" الجديد بأنها بسيطة جدا، مع مربع نصي في الأسفل، مع موجز أخبار قابل للتمرير ومطالبات ورسائل ترحيب واختصارات لأدوات مثل "تصميم صورة" و"بحث عميق".
وعلى الرغم من أن واجهة جيميني الجديدة غير متاحة حاليًا، وقد تم تفعيلها باستخدام هندسة عكسية من خلال تعديل شيفرة التطبيق، إلا أن بعض الأمثلة المعروضة في الصور تضمنت مطالبات مثل "انقلني إلى الفضاء السحيق"، و"أعطني مظهرًا جرونجيًا عتيقًا"، و"اختبرني في أساسيات علم الأحياء".
كما تعرض بعض هذه المطالبات قدرات جيميني في توليد الصور والبرمجة وغيرها.
ومع واجهة المستخدم الجديدة القابلة للتمرير، يبدو أن جوجل تهدف إلى منح مستخدمي جيميني فكرة عما يمكن أن يفعله روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، مع جعل التطبيق أكثر جاذبية بصريًا.