وعلى الرغم من أن واجهة جيميني الجديدة غير متاحة حاليًا، وقد تم تفعيلها باستخدام هندسة عكسية من خلال تعديل شيفرة التطبيق، إلا أن بعض الأمثلة المعروضة في الصور تضمنت مطالبات مثل "انقلني إلى الفضاء السحيق"، و"أعطني مظهرًا جرونجيًا عتيقًا"، و"اختبرني في أساسيات علم الأحياء".