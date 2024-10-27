مصادر: أكبر مصنع أشباه موصلات في العالم يعلّق شحناته إلى الصين

ورفضت "تي إس إم سي" التعليق. ولم ترد "هواوي" على الفور على طلبٍ للتعليق، فيما قالت وزارة التجارة الأمريكية، إنها على علمٍ بتقارير عن انتهاكات محتملة لضوابط التصدير الأمريكية، لكنها لا تستطيع التعليق على ما إذا كان هناك أيّ تحقيق جارٍ.