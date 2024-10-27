مصادر: أكبر مصنع أشباه موصلات في العالم يعلّق شحناته إلى الصين

كشفت مصادر من داخل شركة "تي إس إم سي" التايوانية، التي تعد أكبر مصنع لأشباه الموصلات في العالم؛ المستخدمة في تصميم معظم الأجهزة الذكية، أنها علّقت شحناتها كافةً إلى الصين.
وأوضحت المصادر لوكالة "رويترز"، أن الشركة اتخذت قراراً بتعليق شحناتها إلى شركة "سوبهجو" الصينية، بعد العثور على شريحة من أشباه الموصلات الخاصّة بها بمعالج "هواوي" الحديث، بأحد هواتفها والذي يمكّنها من الوصول إلى الجيل الخامس للاتصالات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقالت المصادر إن الشركة الصينية طلبت من "تي إس إم سي" مطابقة المعالجات التي تطوّرها، بمعالج "آسيند 910 بي" الخاص بـ "هواوي" لتبرئة ساحتها، لكن الشركة التايوانية اتخذت القرار رغم ذلك.
وكانت الشركة التايوانية تخضع للتحقيق من قِبل السلطات الأمريكية، بسبب وصول هذه الشرائح إلى "هواوي"؛ الخاضعة لعقوباتٍ من قِبل الولايات المتحدة، وممنوعة من الحصول على هذه التكنولوجيا لما وُصف بأنه "حماية للأمن القومي الأمريكي".
من جانبها، قالت "سوبهجو"، المتخصّصة في معدات تعدين العملات المشفرة "بيت ماين"، إنها ملتزمة بجميع القوانين، ولم تشارك أبداً في أي علاقةٍ تجارية مع "هواوي".
ورفضت "تي إس إم سي" التعليق. ولم ترد "هواوي" على الفور على طلبٍ للتعليق، فيما قالت وزارة التجارة الأمريكية، إنها على علمٍ بتقارير عن انتهاكات محتملة لضوابط التصدير الأمريكية، لكنها لا تستطيع التعليق على ما إذا كان هناك أيّ تحقيق جارٍ.