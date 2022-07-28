تُسهل اختراق خصوصية أصحابها.. "أبل" تُحَذّر من ثغرات أمنية في ساعات "ووتش"

وأضاف "الحارثي" أنها "تؤدي إلى تشغيل أكواد برمجية خبيثة عن بُعد؛ مما قد يؤدي لوصول القراصنة إلى بيانات المستخدم دون علمه والاستيلاء عليها، أو التحكم في ساعاتهم الذكية، وتوجيه أوامر عن بُعد وتنفيذها على ساعة المستخدم".