Google تُطلق Bard.. الأداة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية

وتم أيضًا إضافة مجموعة من الميزات الجديدة إلى Bard لتسهيل استخدامه وتحسين أدائه بمختلف اللغات، التي من أبرزها: إمكانية الاستماع إلى ردود Bard بصوت عالٍ من خلال تقنية تحويل النص إلى كلام، وإمكانية حفظ المحادثات السابقة مع Bard وتنظيمها وتعديلها، ومشاركة ردود Bard مع الأصدقاء باستخدام روابط قابلة للمشاركة، وتصدير رموز Python البرمجية إلى منصة Replit التفاعلية لتسهيل عملية البرمجة، وGoogle Colab وهي تساعد المطورين في كتابة وتنفيذ كود بلغة Python عبر المتصفح لمساعدة المطوّرين في الترميز.