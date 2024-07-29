شاشة مربعة.. "هواوي" تُصدر إعلانًا تشويقيًّا لهاتفها المرتقب القابل للطي

شاشة مربعة.. "هواوي" تُصدر إعلانًا تشويقيًّا لهاتفها المرتقب القابل للطي
أصدرت شركة "هواوي" الصينية الرائدة، إعلانًا تشويقيًّا جديدًا لهاتفها المرتقب القابل للطي "نوفا فليب".
وأظهر المقطع التشويقي للهاتف القابل للطي "نوفا فليب" أنه سيكون بشاشة مربعة عند طيه، كما أن أحد ألوانه سيكون "الأخضر الليموني".
ويظهر من خلال الإعلان أن الشاشة رغم أنها صغيرة نسبيًّا؛ إلا أنها لا تزال أكبر قليلًا من تلك الموجودة في هاتف "هواوي بوكيت" القابل للطي.
ويمكن أن نرى من خلال الإعلان، أن الهاتف سيحتوي على كاميرتين في الجهة الخلفية، وواحدة أمامية داخل "ثقب" في اللوحة الداخلية.
كما أن مفتاح التشغيل سيكون على شكل "مسطح" من المفترض أن يعمل أيضًا كماسح ضوئي لبصمات الأصابع أيضًا.
ومن المتوقع أن تقدم هواوي هاتفها "نوفا فليب" الأسبوع المقبل، خلال مؤتمر صحفي عالمي في الصين يوم 6 أغسطس المقبل، بجانب عدد من الأجهزة الأخرى: الكمبيوتر المحمول "لابتوب" الجديد "ميت بوك جي تي"، والحواسيب اللوحية "ميت باد برو 12.2" "وميت باد آير 2024"، وطابعة "برنتر إكس1 ماكس".