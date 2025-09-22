"ميديا تك" تعلن إطلاق معالج جديد لأجهزة "أندرويد"... هذه أبرز ميزاته

أعلنت شركة "ميديا تك" عن إطلاقها معالج "ديمنستي 9500" الجديد المخصص للهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".
وأوضحت أن المعالج الجديد من الجيل الثالث بنظام "إس أو سي" بأنوية كبيرة بالكامل، وسيشكل نقلة نوعية في أداء الألعاب ومعالجة الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أنه سيتم دعم أجهزة أندرويد الرائدة بهذا المعالج قبل نهاية العام.
وسيتكون المعالج الجديد من 8 أنوية مبنية على معالجات "أيه آر إم سي 1 – ألترا" و"سي 1 – بريميوم" و"سي 1 – برو" بتقنية 3 نانومتر.
ويعتمد المعالج تصميم "الأنوية الكبيرة" التي تعتبر رائدة فيه، خاصة وأن شركة مثل "كوالكوم لا تزال تستخدم مزيد من الأنوية الأصغر.
ويُقدم المعالج الرائد الجديد العديد من التحسينات في الأداء مقارنةً بالجيل السابق. تُشير إحصائيات "ميديا تك" إلى أن المعالج الجديد أكثر كفاءة بنسبة 55% في ذروة الأداء وبنسبة 16% في الأداء متعدد الأنوية.
ويستخدم المعالج أيضًا وحدة تخزين للذكاء اصطناعي أسرع مع أربعة مسارات تخزين.
وتتولى وحدة المعالجة العصبية NPU 990 من الجيل التاسع في هذا المعالج، معالجة الذكاء الاصطناعي، حيث تضاعفت قوة وحدة المعالجة العصبية مع تحسين كفاءة الطاقة باستخدام "الطرازات الصغيرة" التي تعمل دائمًا.
وسيسمح المعالج لأجهزة أندرويد إنشاء صور بدقة 4كى، باستخدام المعالجة المدمجة، كما تدعم وحدة المعالجة العصبية دقة البت المنخفضة، مما يزيد من كفاءة الكميات الكبيرة من العمليات الصغيرة، خاصةً لأجهزة "جيميني" التي تعمل بنظام "أندرويد".
كما ستحصل الصور الملتقطة على ترقية تصل إلى 200 ميجابيكسل، بمساعدة وحدة المعالجة العصبية.
وتأتي الزيادة الأكثر إثارة في الأداء في شكل إطارات أكثر وتتبع أشعة مُسرّع بشكل أفضل.
ويستخدم المعالج وحدة معالجة رسوميات Arm G1-Ultra التي توفر أداءً فائقًا واختبارات تتبع أشعة أسرع بنسبة 119%.
ومن المتوقع تشغيل الألعاب التي تدعم تتبع الأشعة بمعدل 120 إطارًا في الثانية باستخدام النظام الجديد، ولكن سيُظهر الوقت مدى توافق الأداء الفعلي مع ذلك.
وتشير "ميديا تك" إلى أنه من المتوقع إطلاق الأجهزة الرائدة المزودة بهذه المعالجات من "فيفو" و"أوبو" في الربع الرابع من عام 2025.