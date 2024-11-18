هواتف OPPO Find X8 تقدم معالج MediaTek Dimensity 9400 إلى السوق السعودية

ستجلب OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً للأجهزة الذكية، معالج MediaTek Dimensity 9400 الرائد إلى السوق السعودية في هاتفيها الذكيين الجديدين OPPO Find X8 وFind X8 Pro.
سيكون الهاتفان الجديدان هما أول أجهزة متوفرة عالميًا تستخدم معالج Dimensity 9400 القوي الجديد من شركة MediaTek، والذي يجمع بين تصميم All Big Core من الجيل الثاني مع قدرات رائدة للذكاء الاصطناعي والحوسبة والألعاب والتصوير لتقديم أداء فائق، مما يتيح للمواهب السعودية عرض مهاراتها في الألعاب وصنع المحتوى والانخراط في جهود المملكة لتصبح مركزًا عالميًا للرقمنة والألعاب، بما يتماشى مع رؤية 2030.
وقال آندي وو، نائب رئيس شركة OPPO ورئيس خط إنتاج هواتف Find "إن هواتف Find X8 ستضع بين أيدي المستخدمين تجربة فائقة الجودة للألعاب والتصوير وسلاسة الأداء، وأصبح هذا الأداء العالمي ممكنًا بفضل شراكتنا القوية مع MediaTek. ونتطلع إلى استمرار MediaTek وOPPO في تعزيز التكنولوجيا المتقدمة كقوة دافعة أساسية، وتقديم المزيد من الابتكار للمستخدمين السعوديين."
ومن جانبه، قال دكتور ينشي لي، المدير العام لوحدة أعمال الاتصالات اللاسلكية في MediaTek إنه "لسنوات عديدة، عملت OPPO وMediaTek معًا بنفس المهمة: الاستكشاف المستمر للتقنيات الجديدة وقيادة تطويرها. إن Dimensity 9400 هو معالج يغير قواعد اللعبة، من خلال تصميم All Big Core من الجيل الثاني الذي يوفر قوة رائدة في فئتها وأداءً مذهلًا. ونحن نتوق لرؤية المزيد من الأشخاص يجربونه في هاتفي OPPO Find X8 وFind X8 Pro."
وسوف يستمتع المستخدمون السعوديون المتمرسون في مجال التكنولوجيا بأداء متميز وتجارب غامرة، من خلال معالج Dimensity 9400 الذي يتبنى تصميم All Big Core من الجيل الثاني من MediaTek، حيث يدمج نواة Arm Cortex-X925 تعمل بتردد 3.62 جيجاهرتز، جنبًا إلى جنب مع 3x Cortex-X4 و4x Cortex-A720. يوفر هذا التصميم أداءً أحادي النواة أسرع بنسبة 35% وأداء متعدد النواة أسرع بنسبة 28% مقارنة بمعالج MediaTek الرئيس من الجيل السابق، مما سيجعل المستخدم يعيش رحلة سلسة في كل ما يفعله على هواتف Find X8 بداية من الاستخدام اليومي إلى تحرير الفيديو بدقة 4K والمهام المتعددة المكثفة عبر التطبيقات.
وفي نفس الوقت، يعد كل من Find X8 وFind X8 Pro من أقوى الهواتف في مجال الألعاب. حيث يوفر شريحة Arm Immortalis-G925، من MediaTek، والتي تضم 12 نواة، أداءً أسرع بنسبة 40% في تتبع الأشعة مقارنة بالجيل السابق، بالإضافة إلى ميزات تضاهي الكمبيوتر الشخصي مع دعم خرائط التعتيم الدقيقة (OMM) للحصول على تأثيرات واقعية. كما توفر وحدة معالجة الرسوميات القوية في المعالج زيادة في الأداء بنسبة 41% مع زيادة الكفاءة بنسبة 44% ، حتى يتمكن المستخدمون من اللعب لفترة أطول. ومن الناحية العملية، تضمن هذه القوة جنبًا إلى جنب مع نظام التبريد المخصص من OPPO لهاتفي Find X8 وFind X8 Pro أن يتمكن كلاهما من تكرار تشغيل الألعاب الصعبة مع تقديم ترددات ثابتة وعالية للإطارات البصرية المعروضة حتى في حالة تطبيق الاعدادات القصوى للرسوميات.
واعتمد تصميم Dimensity 9400 على عملية 3nm من الجيل الثاني من TSMC، مما يجعله أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40%، وهو ما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بعمر بطارية أطول دون التضحية بالأداء. وبفضل تقنية بطارية السيليكون والكربون عالية السعة في سلسلة Find X8، فإن هذا المزيج يجعل امتداد عمر البطارية لعدة أيام حقيقة واقعة، مما يغني المستخدمين عن القلق بشأن أداء البطارية أثناء تسجيل تجاربهم المثيرة في الأحداث الثقافية والترفيهية والرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة.
وأصبحت الآن المنشورات البراقة على وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الجذاب على بعد نقرة واحدة من المؤثرين السعوديين المخضرمين أو المبدعين الرقميين الطموحين باستخدام الأدوات الجديدة وقدرات الذكاء الاصطناعي التي قدمتها OPPO وMediaTek في سلسلة Find X8.
وبدعم من سلسلة Find X8 وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في نظام التشغيل ColorOS، تتميز وحدة المعالجة الشبكية من الجيل الثامن من MediaTek بأداء استثنائي للذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يوفر أداءً أسرع بنسبة 80% لنموذج اللغة الكبير (LLM) مع زيادة كفاءة الطاقة بنسبة 35% عند حوسبة مهام الذكاء الاصطناعي .
بالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي القوية في معالج Dimensity 9400، عملت OPPO مع MediaTek لدمج ذكاء اللغة الخاص بـ Google Gemini Nano داخل Magic Compose. وفي رسائل جوجل، تنشئ هذه الميزة ردودًا واعية بالسياق بمجموعة من النغمات عبر لغات متعددة، مما يوفر الوقت ويساعد في الوصول إلى الملاحظات الصحيحة، مع أنماط رد متعددة بما في ذلك المثيرة والباردة والشعرية والرسمية والقصيرة وحتى الشكسبيرية.
ومن خلال الجمع بين قوة شريحة Imagiq 1090 ISP من MediaTek ونظام الكاميرا الرئيسHasselblad ومحرك الصور HyperTone في سلسلة Find X8، أصبح أداء التصوير الفوتوغرافي والفيديو أفضل من أي وقت مضى. ومن التطورات في التكبير/التصغير المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأداء الإضاءة المنخفضة وفيديو HDR بالإضافة إلى التكبير/التصغير السلس بين الكاميرات، فإن كاميرات Find X8 وFind X8 Pro تقدم مستوى مميزًا للتفوق. كما يستخدم معالج Dimensity 9400 طاقة أقل بنسبة تصل إلى 14% عند تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وهو الإعداد المفضل لدى المبدعين، لذلك يمكن لهواتف Find X8 تصوير لقطات أفضل وبسلاسة أكبر لفترة أطول.
ويعد تحسين الاتصال في المناطق ذات الإشارة الضعيفة أو الشبكات المزدحمة ميزة أخرى رائعة لسلسلة Find X8، مما يضمن للمواطنين السعوديين المغرمين بالتكنولوجيا البقاء على اتصال في مواقف مثل الطيران أو التنزه الجبلي أو مغامرات الصحراء حيث لا تتوفر تغطية شبكة الهاتف المحمول.
وسواء كنت تلعب عبر الإنترنت أو تقوم بتحميل مقطع فيديو في ملعب مزدحم، تضمن تقنية AI LinkBoost من OPPO المقترنة بتحديثات MediaTek لقدرات الاتصال الخاصة بمعالج Dimensity 9400، أن تمنحك هواتف Find X8 أفضل فرصة للحصول على اتصال خالٍ من الانقطاعات. ويمتد هذا الاستقرار المثالي إلى شبكات الواي فاي، حيث توفر تقنية MediaTek Xtra RangeTM 3.0 تغطية واي فاي أكبر حتى 30 مترًا.
ترقبوا المزيد من المعلومات حول سلسلة Find X8، المدعومة بمعالج MediaTek Dimensity 9400 المذهل، في فعالية الإطلاق العالمي القادم يوم 21 نوفمبر وتاريخ الإطلاق المرتقب في السعودية الذي سيتم إعلانه لاحقًا.