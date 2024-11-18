هواتف OPPO Find X8 تقدم معالج MediaTek Dimensity 9400 إلى السوق السعودية

وفي نفس الوقت، يعد كل من Find X8 وFind X8 Pro من أقوى الهواتف في مجال الألعاب. حيث يوفر شريحة Arm Immortalis-G925، من MediaTek، والتي تضم 12 نواة، أداءً أسرع بنسبة 40% في تتبع الأشعة مقارنة بالجيل السابق، بالإضافة إلى ميزات تضاهي الكمبيوتر الشخصي مع دعم خرائط التعتيم الدقيقة (OMM) للحصول على تأثيرات واقعية. كما توفر وحدة معالجة الرسوميات القوية في المعالج زيادة في الأداء بنسبة 41% مع زيادة الكفاءة بنسبة 44% ، حتى يتمكن المستخدمون من اللعب لفترة أطول. ومن الناحية العملية، تضمن هذه القوة جنبًا إلى جنب مع نظام التبريد المخصص من OPPO لهاتفي Find X8 وFind X8 Pro أن يتمكن كلاهما من تكرار تشغيل الألعاب الصعبة مع تقديم ترددات ثابتة وعالية للإطارات البصرية المعروضة حتى في حالة تطبيق الاعدادات القصوى للرسوميات.