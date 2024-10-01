أكبر وأكثر ذكاءً.. تسريبات تكشف معلومات جديدة حول هاتف "آيفون" الاقتصادي الجديد

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، تسريبات جديدة متعلقة بهاتف "آيفون إس إي 4" الاقتصادي المرتقب.
وأوضحت المصادر لموقع "سي نت" التقني المتخصص، أن هاتف "آيفون" الاقتصادي متوقعٌ أن يتم إطلاقه أوائل العام المقبل، وبسعر لن يكون مختلفًا بصورة كبيرة عن إصدار "آيفون إس إي" السابق الذي طُرح بسعر 429 دولارًا أمريكيًّا.
وتم دعم الهاتف بمعالجات تدعم الجيل الخامس للاتصالات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة؛ مما سيجعله قادرًا على تشغيل خدمات "أبل إنتليجنس".
وتُظهر التسريبات أن الهاتف سيحتوي على شاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع "أوليد"؛ مما يجعله الهاتف الاقتصادي الأكبر حجمًا في تاريخ "آيفون"، وسيكون بتصميم مشابه لهاتف "آيفون 14".
وسيتم دعم الهاتف بتقنية "فيس آي دي" بدلًا من مستشعر بصمة الأصابع الذي كان موجودًا في الهواتف الاقتصادية السابقة، كما أنه سيكون مدعومًا بكابلات "يو إس بي سي" ليكون متوافقًا مع قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة.
وتقول المصادر إن زر "آكشن" الموجود في كاميرات "آيفون 16" قد يكون موجودًا في هذه الهواتف أيضًا، كما أنه سيتم دعمه بكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابيكسل.