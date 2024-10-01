أكبر وأكثر ذكاءً.. تسريبات تكشف معلومات جديدة حول هاتف "آيفون" الاقتصادي الجديد

وأوضحت المصادر لموقع "سي نت" التقني المتخصص، أن هاتف "آيفون" الاقتصادي متوقعٌ أن يتم إطلاقه أوائل العام المقبل، وبسعر لن يكون مختلفًا بصورة كبيرة عن إصدار "آيفون إس إي" السابق الذي طُرح بسعر 429 دولارًا أمريكيًّا.