مسؤولة في "مايكروسوفت" تكشف عن معلومات حول الجيل التالي من "إكس بوكس"

قدّمت رئيسة قطاع "إكس بوكس" في شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، سارة بوند؛ في إحاطة صوتية رسمية، معلومات حول الجيل التالي من منصات الألعاب الشهيرة "إكس بوكس".
وأوضحت بوند؛ أن الجيل التالي من أجهزة "إكس بوكس" سيكون بمنزلة "قفزة تقنية هائلة".
وأشارت كذلك إلى أن هذا سيتزامن مع تحديثاتٍ كبرى تجريها "مايكروسوفت" في تحسين نظام "ويندوز" للأجهزة المحمولة.
وأفادت مصادر من داخل الشركة، بأنها تخطط لأن يكون "إكس بوكس" جهازاً محمولاً على البطاقات.
وقالت المسؤولة التنفيذية، إنها ستشارك المزيد حول وحدة الجيل التالي من "إكس بوكس" قريباً، وستقدّم خريطة كاملة بمستقبل المنصة في موسم العطلات المقبل.
وأضافت قائلة "هذه القفزة التقنية لن تفيد اللاعبين فحسب، بل ستفيد المطوّرين والمبدعين أيضاً".