"تقادم مصطنع".. أبل تُحِيل 3 أنواع من آيفون إلى التقاعد والسبب "iOS 17"

وأضاف سعد الدين أنه في حال أردنا إنصاف أبل؛ فإن الهواتف التي تم التخلي عنها، من خلال iOS 17، تم إطلاقها في عام 2017؛ مما يعني أنها حصلت على 6 سنوات من الدعم، وهي فترة لا بأس بها؛ خاصة أن أبل كانت معتادة على دعم هواتفها لفترة 5 سنوات فقط؛ مشيرًا إلى أن هواتف آيفون طالما كانت قادرة على الاستمرار في تقديم أداء جيد؛ حتى بعد فترة طويلة من طرحها في الأسواق؛ ولذلك فإنه إذا لم تلجأ أبل إلى ما يُعرف بـ"بالتقادم المصطنع"، أو "حتى التقادم المخطط له"؛ فإن المستخدمين سيستمرون في استخدام أجهزتهم لعشر سنوات، دون الحاجة لاستبدالها؛ وهو ما سيؤثر دون شك، على مبيعات الشركة وبالتالي أرباحها.