"تقادم مصطنع".. أبل تُحِيل 3 أنواع من آيفون إلى التقاعد والسبب "iOS 17"

كشفت شركة أبل، اليوم، عن أبرز ملامح نظام "iOS 17"، وهو الجيل الجديد لنظام تشغيل هواتف آيفون، الذي صُمّم لتوفير تجربة استخدام جديدة للهواتف التي يدعمها.
وسيتم إطلاق النسخة الرسمية من نظام iOS 17 في نهاية صيف 2023.. وبحسب أبل فإن النظام الجديد أسهل في الاستخدام، ويعمل على ترقية تجربة الاتصال؛ حيث سيتيح للمستخدمين اختيار طريقة ظهور المكالمات الواردة إليهم، عبر إضافة الصور أو الإيموجي أو النصوص الملونة إلى هذه المكالمات، كما سيضيف النظام الجديد، إمكانية إرسال رسائل صوتية ورسائل فيديو عبر FaceTime، في حين سيتلقى تطبيق الرسائل على آيفون، العديد من التحديثات المهمة بما في ذلك ميزة Check In، التي ستتيح للمستخدمين إبلاغ أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء، بأنهم وصلوا إلى وجهتهم بأمان.
وسيقدم iOS 17 أيضًا ميزة "وضع الاستعداد"، التي ستعمل عند وضع آيفون على جانبه أثناء الشحن؛ حيث ستُمَكّن هذه الميزة المستخدمين من رؤية المعلومات الموجودة على شاشة الهاتف من مسافة بعيدة.
وبحسب "أبل" فإن نظام iOS 17 سيعمل على آيفون 14، وآيفون 14 بلس، وآيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس، وآيفون 13، وآيفون 13 ميني، وآيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس، وآيفون 12، وآيفون 12 ميني، وآيفون 12 برو، وآيفون 12 برو ماكس، وآيفون 11، وآيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس، وآيفون إكس إس، وآيفون إكس إس ماكس، وآيفون إكس آر، وآيفون إس إي (الجيل الثاني وما بعده).
ويعني هذا الأمر -وفق "سكاي نيوز عربية"- أن أبل ومن خلال iOS 17، تكون قد توقفت عن دعم 3 هواتف هي آيفون أكس وآيفون 8 وآيفون 8 بلس؛ حيث إن حاملي هذه الهواتف لن يتمكنوا من الاستفادة من الميزات الجديدة التي سيأتي بها نظام التشغيل الجديد.
وقال مهندس الاتصالات عيسى سعد الدين: إن أبل وككل عام، استخدمت حقها في اللجوء إلى ما يُعرف "بالتقادم المصطنع" والمقصود، الذي يهدف إلى حث مستخدمي هواتف آيفون القديمة، على استبدال أجهزتهم بطرازات جديدة، بعد منعهم من مواكبة التغييرات الجديدة؛ مشيرًا إلى أن نظام iOS 17 -وكما هو ظاهر حتى الساعة- لم يأتِ بالتغييرات الهائلة التي تتطلب عتادًا تقنيًّا حديثًا؛ وبالتالي فإنه من الناحية البرمجية، يمكن لهواتف آيفون إكس، و8، و8 بلس، أن تعمل بهذا النظام؛ إلا أن أبل رأت غير ذلك.
وأضاف سعد الدين أنه في حال أردنا إنصاف أبل؛ فإن الهواتف التي تم التخلي عنها، من خلال iOS 17، تم إطلاقها في عام 2017؛ مما يعني أنها حصلت على 6 سنوات من الدعم، وهي فترة لا بأس بها؛ خاصة أن أبل كانت معتادة على دعم هواتفها لفترة 5 سنوات فقط؛ مشيرًا إلى أن هواتف آيفون طالما كانت قادرة على الاستمرار في تقديم أداء جيد؛ حتى بعد فترة طويلة من طرحها في الأسواق؛ ولذلك فإنه إذا لم تلجأ أبل إلى ما يُعرف بـ"بالتقادم المصطنع"، أو "حتى التقادم المخطط له"؛ فإن المستخدمين سيستمرون في استخدام أجهزتهم لعشر سنوات، دون الحاجة لاستبدالها؛ وهو ما سيؤثر دون شك، على مبيعات الشركة وبالتالي أرباحها.
ويشرح سعد الدين أن "التقادم المصطنع"، ليس عبارة عن نظريات وإنما هو حقيقة؛ إذ هناك الكثير من الأساليب التي يمكن للشركات استخدامها لتطبيق هذه الاستراتيجية، فأسلوب كل شركة في اللجوء إلى هذا السيناريو، يختلف بحسب أهدافها وأنواع منتجاتها، وقدرتها على فعل ذلك دون التعرض لمشاكل؛ مشيرًا إلى أن هناك شركات تقوم بتصميم منتجاتها لتتلف بعد فترة، وهو ما لا تفعله أبل التي تلجأ إلى أسلوب حرمان أصحاب الأجهزة القديمة من إمكانية الحصول على النظام الجديد، لتطبيق "التقادم المصطنع"، ودفع المستخدمين للترقية إلى الإصدارات الأحدث.