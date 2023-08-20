تسريبات تكشف تغييرات جوهرية في تطبيق "جوجل كاميرا" على هواتف "بيكسل 8"

أول شيء يجب ملاحظته هو الفصل الواضح بين وضعي الصورة والفيديو في تطبيق "جوجل كاميرا؛ وهو ما يتيح لك التبديل المخصص في الجزء السفلي من التطبيق، واختيار ما إذا كنت تريد التقاط صورة ثابتة أو تسجيل مقطع فيديو، وعندها فقط يمكنك اختيار الوضع المقابل من الرف الدائري.. في السابق كانت جميع الأنماط مختلطة في رولوديكس.