تسريبات تكشف تغييرات جوهرية في تطبيق "جوجل كاميرا" على هواتف "بيكسل 8"

كشفت مصادر من داخل شركة "جوجل"، عن إحداث الشركة تغييرات جوهرية في تطبيق "جوجل كاميرا" على هواتف "بيكسل 8" المرتقب إطلاقها الخريف المقبل.
ووصفت المصادر لموقع "أندرويد أوثورتي"، التغييرات بأنها الأكبر في التطبيق منذ إطلاقه عام 2019.
أول شيء يجب ملاحظته هو الفصل الواضح بين وضعي الصورة والفيديو في تطبيق "جوجل كاميرا؛ وهو ما يتيح لك التبديل المخصص في الجزء السفلي من التطبيق، واختيار ما إذا كنت تريد التقاط صورة ثابتة أو تسجيل مقطع فيديو، وعندها فقط يمكنك اختيار الوضع المقابل من الرف الدائري.. في السابق كانت جميع الأنماط مختلطة في رولوديكس.
ويظهر في التسريبات أيضًا تبديل الزر بين الكاميرا الأمامية والكاميرا الموجودة في الخلف الأماكن مع آخر معاينة للصورة (أيضًا اختصار للمعرض).
ويتماشى الآن تحديث "جوجل كاميرا" مع معظم تطبيقات كاميرا "أندرويد" من الشركات المصنعة الأخرى؛ لكن الأمر سيستغرق وقتًا للتعود على مستخدمي "بيكسل".
وتنبثق قائمة الإعدادات الإضافية بعد التمرير سريعًا لأعلى من أسفل الشاشة، وتحديد المنظر؛ ولكن لا يبدو أنها في متناول الإبهام إذا كنت تستخدم طراز "برو" الأكبر.
وأخيرًا، غيّرت "جوجل" ترتيب بعض أوضاع الكاميرا، وأعادت تجميع أوضاع أخرى، ربما تنوي Google تشجيع المستخدمين على التفاعل بشكل أكبر مع بعض الأوضاع، مثل Long Exposure وAction Pan.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل جوجل على ميزة جديدة تسمى Staggered HDR، والتي تهدف إلى تسريع عملية الالتقاط وتقليل العيوب؛ وهو ما يحقق الكفاءة مع تقصير الأوقات بين الإطارات.
وتسمح ميزة Adaptive Torch للبرنامج بضبط شدة الفلاش اعتمادًا على بيئة الإضاءة ديناميكيًّا.
وتستعين جوجل بوظيفة أخرى وهي Segmentation AWB التي تطبق معالجة مختلفة على مناطق مختلفة من الصورة لجعلها أكثر واقعية.