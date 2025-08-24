تقرير يكشف عن ثغرة تسمح لتطبيقات إدارة كلمات المرور بتسريب بيانات المستخدمين

كشفت تقارير صحفية عالمية أنه تم اكتشاف ثغرة في عدد من برامج وتطبيقات إدارة كلمات المرور تسمح بتسريب بيانات اعتمادات المستخدمين عبر تراكبات غير مرئية.
وحذرت التقارير بأنه بنقرة واحدة يمكن أن تتسبب برامج وتطبيقات إدارة كلمات المرور الرائدة على مختلف المتصفحات في تسريب بيانات المستخدمين.
ورصدت التقارير اكتشاف ثغرة خطيرة في العديد من برامج إدارة كلمات المرور الرائدة، تُمكّن المتسللين من سرقة معلومات حساسة بنقرة واحدة.
يمكن من خلال هذه الثغرة للمتسللين تراكب عناصر HTML غير مرئية على نوافذ منبثقة مزيفة، مما يُجبر برامج إدارة كلمات المرور على ملء بيانات الاعتماد تلقائيًا في حقول ضارة دون علم المستخدم، مما يُسبب مخاوف أمنية سيبرانية خطيرة.
وبمجرد تفعيل هذه الثغرة، يُمكن للمهاجمين الوصول إلى بيانات اعتماد تسجيل الدخول، ورموز المصادقة الثنائية، ومعلومات بطاقة الائتمان، والتي تُرسل بعد ذلك إلى خادم بعيد.
وتسمح هذه الثغرة للبرنامج النصي الخبيث باكتشاف برنامج إدارة كلمات المرور النشط وتكييف الهجوم وفقًا لذلك.
وتنصح التقارير المستخدمين بتعطيل ميزات الملء التلقائي واستخدام النسخ واللصق اليدوي، وضرورة إعادة ضبط الإضافات لتفعيلها عند النقر فقط بالنسبة لمتصفح "كروميوم".