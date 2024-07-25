"مايكروسوفت" تضيف أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمحرك بحثها

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عن إضافة أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لمحرك بحثها "بينج".
وأوضحت مايكروسوفت في بيان رسمي أنه ستظهر لأول مرة في محرك بحثها ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في نتائج البحث.
وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن ملخصات الذكاء الاصطناعي تلك ستكون في النتائج العليا لاستعلام المستخدم وبحثه.
كما ذكرت مايكروسوفت أنها ستوفر كذلك روابط للمصادر الرئيسية، التي استخدمتها نماذج الذكاء الاصطناعي لإنشاء هذه الإجابات، بالإضافة إلى قسم بالمعلومات ذات الصلة.
وتفسر الشركة ذلك، بقولها: مثلًا لو كنت تستعلم عن "كم من الوقت تعيش الأفيال؟"، سيوفر لك الملخص الرئيسي مقاطع فيديو تحتوي على معلومات حول العوامل التي تؤثر على طول عمر الأفيال، وبعد النتائج التوليدية سيتم عرض القائمة المعتادة لنتائج البحث.
وذكرت مايكروسوفت أن هذه الميزة الجديدة يتم اختبارها حاليًا على نطاق محدود من المستخدمين، وسيتم طرحها بصورة تدريجية لباقي المستخدمين.