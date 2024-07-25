"مايكروسوفت" تضيف أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمحرك بحثها

وتفسر الشركة ذلك، بقولها: مثلًا لو كنت تستعلم عن "كم من الوقت تعيش الأفيال؟"، سيوفر لك الملخص الرئيسي مقاطع فيديو تحتوي على معلومات حول العوامل التي تؤثر على طول عمر الأفيال، وبعد النتائج التوليدية سيتم عرض القائمة المعتادة لنتائج البحث.