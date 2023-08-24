صوت ونص بالذكاء الاصطناعي.. 100 لغة في مترجم جديد وقوي من "ميتا"

وقالت "ميتا"، في بيان على موقعها الرسمي: "يعد -SeamlessM4T- أول نموذج متكامل ومتعدد اللغات للترجمة والنسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ حيث يمكن لهذا النموذج إجراء ترجمة الكلام إلى نص، ومن الكلام إلى كلام، ومن النص إلى كلام، ومن النص إلى نص، لما يصل إلى 100 لغة.