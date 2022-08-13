تسريبات: "أوبو" تطوّر هاتفين ذكيين قابلين للطيّ هذه تفاصيلهما

وذكرت المصادر أن هاتفَيْ أوبو القابلين للطي سيكونان ضمن سلسلة "فايند إن"، وستحاكي بصورة كبيرة أجهزة سامسونج الجديدة؛ حيث ستطلق هاتفي "فايند إن فولد" و"فايند إن فليب" على غرار هاتفي "جلاكسي زد فولد 4" و"جلاكسي زد فليب 4".