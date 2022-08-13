تسريبات: "أوبو" تطوّر هاتفين ذكيين قابلين للطيّ هذه تفاصيلهما

كشفت تسريبات صحفية أن شركة "أوبو" الصينية الرائدة تطور حاليًّا هاتفين ذكيين قابلين للطي، تسعى لإطلاقهما دوليًّا.
وأشارت المصادر في تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن هاتفَي أوبو القابلين للطي محتمل إطلاقهما هذا الخريف.
وذكرت المصادر أن هاتفَيْ أوبو القابلين للطي سيكونان ضمن سلسلة "فايند إن"، وستحاكي بصورة كبيرة أجهزة سامسونج الجديدة؛ حيث ستطلق هاتفي "فايند إن فولد" و"فايند إن فليب" على غرار هاتفي "جلاكسي زد فولد 4" و"جلاكسي زد فليب 4".
ومن المتوقّع أن يتم دعم هاتفي أوبو بمعالجي "سنابدراجون 8 بلس الجيل الأول" الأقوى في العالم حاليًّا.