بعد نجاحها بـ "ماسنجر".. "واتساب" تضيف ميزة "السمات المخصّصة" للدردشات

يُذكر أن هذه الميزة موجودة لدى "فيسبوك ماسنجر" منذ فترة، ويبدو أن "ميتا" المالكة للتطبيقيْن، تسعى حالياً لنقل عددٍ من المزايا والتقنيات المتبادلة بينهما.