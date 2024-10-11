بعد نجاحها بـ "ماسنجر".. "واتساب" تضيف ميزة "السمات المخصّصة" للدردشات

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب" بدأت بإضافة ميزة "السمات المخصّصة" للدردشة.
وأوضحت التقارير أن هذه الميزة ستكون متاحة في الإصدار التجريبي من "واتساب" على نظام تشغيل "أندرويد".
وستعمل ميزة "السمات المخصّصة" للدردشة، من خلال منح المستخدمين اختيار سمات مختلفة للدردشات المختلفة، حيث لم يعد المستخدم مقيداً بـ"سمات واحدة" تناسب جميع الدردشات.
يُذكر أن هذه الميزة موجودة لدى "فيسبوك ماسنجر" منذ فترة، ويبدو أن "ميتا" المالكة للتطبيقيْن، تسعى حالياً لنقل عددٍ من المزايا والتقنيات المتبادلة بينهما.
وستمنح هذه الميزة 20 لوناً مختلفاً للمستخدمين للاختيار فيما بينها، إضافة إلى أكثر من 22 سمة منقوشة.
وسيؤدي تطبيق "سمة ما" إلى تطبيق لون رسالة مطابق تلقائياً، ويمكنك بعد ذلك اختيار تخصيص كل محادثة بخلفية مختلفة مع الاحتفاظ بلون الرسالة.