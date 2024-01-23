تقنية

ثغراتٌ أمنية في منتجات "أبل".. وتحذيرٌ عالي الخطورة جداً للأمن السيبراني

المركز أوصى بتحديث المنتجات المتأثرة لتفادي التأثيرات السلبية على المستخدمين
ثغراتٌ أمنية في منتجات "أبل".. وتحذيرٌ عالي الخطورة جداً للأمن السيبراني

أصدرت شركة "أبل" Apple تنبيهاً أمنياً للإعلان عن عددٍ من الثغرات الأمنية في منتجاتها، فيما تفاعل الأمن السيبراني مع التحديثات بتحذيرٍ أمني عالي الخطورة جداً.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات عبر الروابط:

https://support.apple.com/en-us/HT214056

https://support.apple.com/en-us/HT214059

https://support.apple.com/en-us/HT214063

https://support.apple.com/en-us/HT214062

https://support.apple.com/en-us/HT214061

https://support.apple.com/en-us/HT214058

https://support.apple.com/en-us/HT214057

https://support.apple.com/en-us/HT214060

https://support.apple.com/en-us/HT214055

شركة أبل الأمريكية
المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني

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