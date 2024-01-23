ثغراتٌ أمنية في منتجات "أبل".. وتحذيرٌ عالي الخطورة جداً للأمن السيبراني

أصدرت شركة "أبل" Apple تنبيهاً أمنياً للإعلان عن عددٍ من الثغرات الأمنية في منتجاتها، فيما تفاعل الأمن السيبراني مع التحديثات بتحذيرٍ أمني عالي الخطورة جداً.
وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات عبر الروابط:
https://support.apple.com/en-us/HT214056
https://support.apple.com/en-us/HT214059
https://support.apple.com/en-us/HT214063
https://support.apple.com/en-us/HT214062
https://support.apple.com/en-us/HT214061
https://support.apple.com/en-us/HT214058
https://support.apple.com/en-us/HT214057
https://support.apple.com/en-us/HT214060