ثغراتٌ أمنية في منتجات "أبل".. وتحذيرٌ عالي الخطورة جداً للأمن السيبراني

أصدرت شركة "أبل" Apple تنبيهاً أمنياً للإعلان عن عددٍ من الثغرات الأمنية في منتجاتها، فيما تفاعل الأمن السيبراني مع التحديثات بتحذيرٍ أمني عالي الخطورة جداً.