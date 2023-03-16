صفقة مليارية تدمج شركتي اتصالات أمريكيتين إحداها مدعومة من نجم هوليودي

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن سوق التكنولوجيا الأمريكية على موعد مع صفقة اندماج مليارية بين شركتي الاتصالات "تي موبايل" و"منت موبايل".
وأوضحت صحيفة "نيويورك بوست" أن شركة "تي موبايل" توصلت لاتفاق من أجل استحواذها على "منت موبايل" المدعومة من النجم الهوليودي ريان رينولدز، مقابل 1.35 مليار دولار أمريكي.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن صفقة الاندماج ستكون بين "تي موبايل" وشركة "Ka’ena" الأم لخدمة "منت موبايل"، التي تملك أيضًا خدمات أخرى مثل "ألترا موبايل" التي تركز على المكالمات الدولية، "وبلوم" لتجارة الجملة الإلكترونية.
وتنص الصفقة؛ وفقًا للصحيفة على أن يظل رينولدز الذي يملك ما بين 20 إلى 25% من أسهم "منت موبايل" واجهة للشركة ومتحدثًا باسمها.
ونجحت "منت موبايل" منذ إنشائها عام 2015، في جذب عدد كبير من المستخدمين، معتمدة على الوجه الدعائي لبطل سلسلة أفلام "ديدبول".
وقالت "تي موبايل" في بيان رسمي إن "منت وألترا، سيكملان خدماتهما الحالية المدفوعة مسبقًا؛ حيث ستعمل كل منهما كوحدة أعمال منفصلة".
من جانبه علّق الممثل الهوليودي على التقارير بقوله: "نعتقد أن هذه ستكون أفضل صفقة في مجال اللاسلكي لتوفير أفضل خدمات متميزة في الجيل الخامس للاتصالات".