"جوجل" تستنسخ هذه الميزة من "زووم"

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" استنسخت ميزة شهيرة في تطبيق "زووم" ضمن العملية المعقدة التي تطلقها لدمج تطبيقي "ديو" و"ميت".
وتتمثل هذه الميزة -بحسب ما نشرته جوجل عبر مدونتها الرسمية- في أن "جوجل ميت" سيمنحك قريبًا القدرة على إعادة الصوت عن طريق الضغط باستمرار على مفتاح "المسافة" وكتم الصوت مرة أخرى من نفس الزر.
وتقول جوجل إنها ستبدأ في طرح إصدارها الجديد من التطبيق المدمج به "ديو" و"ميت" بالميزات الجديدة بدءًا من 9 سبتمبر المقبل.
وقد يستغرق الأمر 15 يومًا حتى يصل التحديث الجديد إلى كافة مستخدميه.