"جوجل" تستنسخ هذه الميزة من "زووم"

وتتمثل هذه الميزة -بحسب ما نشرته جوجل عبر مدونتها الرسمية- في أن "جوجل ميت" سيمنحك قريبًا القدرة على إعادة الصوت عن طريق الضغط باستمرار على مفتاح "المسافة" وكتم الصوت مرة أخرى من نفس الزر.