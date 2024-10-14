"أوبين إيه آي" تطلق نسخة تجريبية تتيح للمبرمجين تصميم "صوت متقدم" مثل "شات جي بي تي"

أعلنت شركة "أوبين إيه آي" عن إطلاقها نسخة تجريبية عامة من واجهة برمجة تطبيقات تتيح للمبرمجين إمكانية تصميم تطبيقات ذات قدرة على توفير "صوت متقدم" مماثل لتطبيق "شات جي بي تي".
وأوضحت الشركة أن النسخة ستسمح بإنشاء تفاعلات صوتية متعددة الوسائط ومنخفضة الكم ضمن التطبيقات؛ مما يوفر استجابة عالية لهذه التطبيقات خاصة إذا ما كانت تعتمد على الدردشة التفاعلية مثل "شات جي بي تي".
وتتيح واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي، التفاعلات الطبيعية بين الكلام والكلام في الوقت الفعلي، باستخدام ستة أصوات محددة مسبقًا، وتجمع بين التعرف على الكلام والتوليف في مكالمة واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
وسيساهم هذا الأمر في تبسيط تطوير تطبيقات المحادثة السلسة من خلال تبسيط ما كان يتطلب في السابق نماذج متعددة.