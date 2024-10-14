"أوبين إيه آي" تطلق نسخة تجريبية تتيح للمبرمجين تصميم "صوت متقدم" مثل "شات جي بي تي"

وتتيح واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي، التفاعلات الطبيعية بين الكلام والكلام في الوقت الفعلي، باستخدام ستة أصوات محددة مسبقًا، وتجمع بين التعرف على الكلام والتوليف في مكالمة واجهة برمجة تطبيقات واحدة.