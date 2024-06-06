تسريبات تكشف معلومات إضافية عن هاتفي "آيفون 16 برو" و"آيفون 16 برو ماكس"

وسيأتي هاتف "آيفون 16 برو" أيضًا بشاشة قياسها 6.3 بوصة وهي أكبر من الإصدار السابق الذي جاء بشاشة 6.1 بوصة، ونفس الأمر في هاتف "آيفون 16 برو ماكس" الذي سيأتي بشاشة 6.9 بوصة بدلًا من 6.7 بوصات في الإصدار السابق.