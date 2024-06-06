تسريبات تكشف معلومات إضافية عن هاتفي "آيفون 16 برو" و"آيفون 16 برو ماكس"

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية معلومات إضافية عن مواصفات هاتفي "آيفون 16 برو" و"آيفون 16 برو ماكس".
وأظهرت التسريبات الجديدة الأبعادَ الدقيقة للهاتفين، اللذيْن سيتمتعان بأنحف حواف شاشة هواتف ذكية في العالم.
وستبلغ أبعاد "آيفون 16 برو" 8.25×72.45×149.6 ميلليمتر، وسيزن 187 جرامًا؛ وهو ما يجعله أكبر تقريبًا من إصدار "آيفون 15 برو".
أما بالنسبة لهاتف "آيفون 16 برو ماكس" فأبعاده ستأتي بـ8.26×77.58×163.02 ميلليمتر وبوزن 225 جرامًا؛ وهو ما يجعله أثقل قليلًا بنحو 4 جرامات من إصدار "آيفون 15 برو ماكس".
وسيأتي هاتف "آيفون 16 برو" أيضًا بشاشة قياسها 6.3 بوصة وهي أكبر من الإصدار السابق الذي جاء بشاشة 6.1 بوصة، ونفس الأمر في هاتف "آيفون 16 برو ماكس" الذي سيأتي بشاشة 6.9 بوصة بدلًا من 6.7 بوصات في الإصدار السابق.