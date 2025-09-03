"أبل" تستفيد من حكم قضائي أمريكي يعفيها من اتفاقية مع "جوجل"... ما القصة؟

على الرغم من أن القاضي أميت ميهتا حكم في قضيةٍ لمكافحة الاحتكار بعدم جواز إبرام جوجل عقودًا حصرية للبحث على الإنترنت، إلا أن الصفقات التي تجعل من جوجل خيارًا افتراضيًا في متصفحات الإنترنت لا تزال مسموحة.