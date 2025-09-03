"أبل" تستفيد من حكم قضائي أمريكي يعفيها من اتفاقية مع "جوجل"... ما القصة؟

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية استفادت من حكم قضائي أمريكي يعفيها من اتفاقية مع "جوجل".
وأوضحت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أنه يمكن بعد الحكم القضائي الأمريكي للمستخدمين الانتقال بين محركات البحث "بينغ" و"دك دك جو" من مايكروسوفت وغيرها من محركات البحث، فيما يعفي "أبل" من اتفاقية البحث مع "جوجل".
وارتفعت أسهم أبل في أواخر التداولات بعد أن أحجم قاضٍ أمريكي عن منع اتفاقية البحث المربحة مع جوجل، وهي اتفاقيةٌ تُدرّ حوالي 20 مليار دولار أمريكي من الإيرادات سنويًا لشركة أبل.
على الرغم من أن القاضي أميت ميهتا حكم في قضيةٍ لمكافحة الاحتكار بعدم جواز إبرام جوجل عقودًا حصرية للبحث على الإنترنت، إلا أن الصفقات التي تجعل من جوجل خيارًا افتراضيًا في متصفحات الإنترنت لا تزال مسموحة.
وقال ميهتا في قراره: "يُسمح لجوجل بدفع أموال لمطوري المتصفحات، مثل آبل". ومع ذلك، يجب على الشركة الشريكة الترويج لمحركات بحث أخرى، وتقديم خيار مختلف في أنظمة التشغيل المختلفة أو في وضع الخصوصية، ويُسمح لها بإجراء تغييرات على إعدادات البحث الافتراضية سنويًا.
وأضاف: "من شبه المؤكد أن قطع المدفوعات من جوجل سيُلحق أضرارًا جسيمة - وفي بعض الحالات، مُعيقة - بشركاء التوزيع والأسواق ذات الصلة والمستهلكين، مما يُشير إلى عدم فرض حظرٍ شامل على المدفوعات".
وتُفضّل شركة أبل حاليًا محرك بحث جوجل بمنحه أفضل موضع في شريط بحث سفاري على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة. ي
كانت شراكة أبل في مجال البحث ركنًا أساسيًا في القضية التاريخية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد جوجل، كما يسمح الحكم، لجوجل بتجنب بيع متصفح الويب الشهير كروم.