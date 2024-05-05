تحديث جديد على "ثريدز" يمنح لك "أدوات تحكم" استثنائية

أعلن رئيس "إنستجرام" آدم موسيري، عن تحديث جديد في منصة "ثريدز" تمنح المستخدمين "أدوات تحكم" وَصَفها بالاستثنائية.
ويظهر من خلال تحديث "ثريدز" أنه سيمكن للمستخدمين حاليًا، التحكم في مَن يمكنه الاقتباس من مشاركتها ومن لا يمكنه الاقتباس منها.
ويعني هذا أن المستخدم إن كان لا يريد أن يتمكن أي شخص من اقتباس منشوراته؛ فلديه الآن خيار السماح للأشخاص الذين تتابعهم فقط بالقيام بذلك.. أو يمكنك إجراء ذلك بحيث لا يتمكن أي شخص من الاقتباس من مشاركاتك على الإطلاق.
وقال موسيري عن التحديث: "نأمل أن تساعد هذه الميزة في إبقاء "ثريدز" مكانًا أكثر إيجابية".
واختبرت المنصة هذه الميزة بين مجموعة من مستخدمي ثريدز الشهر الماضي، ولكنها الآن متاحة للجميع.
وتعمل ثريدز، التي تضم الآن أكثر من 150 مليون مستخدم شهريًّا، على إضافة المزيد من الميزات ببطء لتحسين الأمان وتجربة المستخدم الشاملة، مع استعارة بعض الأدوات من إنستجرام.
وفي الشهر الماضي، قدمت ميزة الكلمات المخفية؛ بحيث يمكن للمستخدمين تعيين مصطلحات معينة يريدون تصفيتها من خلاصاتهم. بدأت المواضيع أيضًا مؤخرًا في اختبار خيارات أرشفة المشاركات، إما يدويًّا أو تلقائيًّا بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المختار.