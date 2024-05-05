تحديث جديد على "ثريدز" يمنح لك "أدوات تحكم" استثنائية

ويعني هذا أن المستخدم إن كان لا يريد أن يتمكن أي شخص من اقتباس منشوراته؛ فلديه الآن خيار السماح للأشخاص الذين تتابعهم فقط بالقيام بذلك.. أو يمكنك إجراء ذلك بحيث لا يتمكن أي شخص من الاقتباس من مشاركاتك على الإطلاق.