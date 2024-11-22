مستوحى من فيلم شهير.. "سامسونج" تكشف عن "إطار صوتي" جديد

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية النقاب عن "إطار صوتي" جديد استوحت تصميمه من فيلم "ويكد" الهوليوودي الشهير من بطولة كيانو ريفز.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز أوف إنديا" الهندي، أن الإصدار المحدود من هذا الإطار سيكون متاحًا بالأسواق الهندية بالتزامن مع عرض الفيلم بدور السينما اليوم 22 نوفمبر.
وأحدثت "سامسونج" تعديلات عديدة في هذا الجهاز، حيث دمجت تقنيات الصوت اللاسلكية في تصميم "الإطار" المميزة، بحيث يمكن أن يتم مزجه بصورة طبيعية داخل ديكور أي منزل.
ويقدم الإطار الصوتي الجديد عددًا من حلول الصوت القابلة للتخصيص، بحيث يمكن دمجه بشكل أكثر سلاسة بأي بيئة مع تقديم تجربة صوتية "غامرة".
وتم تجهيز الإطار بتقنية "دولبي آتموس"، بالتوافق مع تقنية "سايموفني"، التي تسمح بتحويل أي بيئة إلى تجربة صوت محيطي من خلال توفير صوت غني ومفصل ومتعدد الأبعاد.
ويتميز الإطار بنظام صوت ثنائي القناة بقوة 120 واط، مكملًا بنظام "سبيس فيت ساون برو"، التي تعمل على تحسين الصوت وفقًا لصوتيات الغرفة.
وتعمل ميزة الصوت التكيفي على تحسين المحتوى بناءً على البيئة، ويمكن للمستخدمين دمجها بسلاسة مع أنظمة المنزل الذكي عبر "أليكسا" أو "كرومكاست"، والاتصال بها من خلال "واي فاي" أو "بلوتوث".