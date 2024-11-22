مستوحى من فيلم شهير.. "سامسونج" تكشف عن "إطار صوتي" جديد

وأحدثت "سامسونج" تعديلات عديدة في هذا الجهاز، حيث دمجت تقنيات الصوت اللاسلكية في تصميم "الإطار" المميزة، بحيث يمكن أن يتم مزجه بصورة طبيعية داخل ديكور أي منزل.